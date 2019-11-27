Лучше, чем кофе: чем полезен утренний секс

Женщины чаще замечают улучшение настроения после утреннего секса.

Если вам трудно оторваться утром от подушки, возможно, именно утренний секс сможет вас как следует взбодрить и зарядить положительными эмоциями.

Чем на самом деле полезен секс с утра пораньше. И помните, что только вы решаете, поддержать энтузиазм партнера или ответить ему отказом, пишет marieclaire.ru.

Укрепляет иммунитет

Это происходит в первую очередь за счет выработки иммуноглобулина А. Благодаря нему у организма активизируется защита от вирусов, микробов и бактерий. Кроме того, секс благоприятно влияет и на работу сердца: близость чаще трех раз в неделю снижает риск инфаркта миокарда. Секс через день способен улучшить состояние кожи за счет выработки гормонов, которые стимулируют выработку коллагена. Также стабильный секс улучшает кровоснабжение мозга, снижая риск заболевания болезнью Альцгеймера и Паркинсона.

Улучшает настроение

Доказано, что во время секса вырабатывается огромное количество гормонов удовольствия (серотонина и эндорфинов). Конечно, кофеин также повышает уровень дофамина в мозге, который позволяет почувствовать себя бодрее и веселее. При этом утренний секс придаст вам энергии и поднимает настроение совершенно естественным образом. Интересно, что женщины чаще замечают улучшение настроения после утреннего секса.

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Дарит новые ощущения

У секса с утра есть одно главное преимущество: вам не нужно "отключать голову", потому что формально она еще не включилась. Просоночное состояние (состояние во время пробуждения) — это вообще особый момент, в котором даже наш мозг функционирует несколько иначе. В теле больше расслабления, в голове меньше мыслей (в том числе тех, которые могут отвлекать от секса: "А побрила ли я ноги?", "А свет не слишком яркий?", "Как я выгляжу при таком освещении?" и т.д.)

Если у вас есть проблема с тем, чтобы отключить внутреннего критика во время близости, действительно можно попробовать заняться сексом в тот момент, когда этот критик бездействует. Именно поэтому порой бывает так, что свой первый в жизни оргазм девушки получают именно от утреннего, "полусонного" секса. Кроме того, даже на рецепторном уровне привычные прикосновения воспринимаются немного иначе. Так что с точки зрения разнообразия ощущений утренний секс может быть крайне полезен.

Заменяет утреннюю зарядку

Хороший секс сравним с небольшой кардиотренировкой. В среднем во время полового акта старательные любовники тратят около 200 килокалорий: занимайтесь сексом минимум три раза в неделю в течение года, и вы сожжете около 30 тысяч килокалорий без похода в зал.

Исследования показывают, что эмоции мужчин и женщин в сексуальном акте сходны. Участники и участницы исследования описывали, что они чувствуют, когда занимаются сексом. Затем записи предъявляли экспертам, чтобы те определили, чей это ответ – мужчины или женщины. Эксперты не смогли разобраться.