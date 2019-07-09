Когда не стоит идти с партнером на компромисс - 4 ситуации

Человек, который идет на уступки, очень быстро перестает отличать свои желания от желаний партнера.

Хорошие отношения в паре иногда требуют определенных жертв, но это не значит, что ради них нужно полностью забыть о собственных ценностях и интересах. В некоторых ситуациях идти на компромисс с партнером ни в коем случае нельзя.

Раньше считалось, что компромисс – это лучшее решение для двоих, находящихся в длительном союзе. Однако сегодня психологи более осмотрительно рекомендуют людям идти на компромиссы, ведь зачастую соглашаясь на то, что вам не очень нравится или в принципе не подходит, ты встаешь на довольно тонкий лед.

Под компромиссом чаще всего понимается ущемление своих интересов в угоду интересам другого, а этого допускать нельзя. Партнер привыкает к тому, что ему постоянно идут навстречу и беззастенчиво пользуется данной ситуацией. А человек, который идет на уступки, очень быстро перестает отличать свои желания от желаний партнера, что, в свою очередь, неправильно. Ведь в отношениях решения должны принимать двое, каждый из которых слышит своего избранника и хочет с ним договориться. В противном случае мы имеем дело с токсичными отношениями, где одному человеку хорошо за счет другого – обычно того, кто ищет компромиссы.

Что представляют собой здоровые отношения двух взрослых людей

Это когда на каждый поступок и реплику одного, второй дает обратную реакцию – положительную или отрицательную. Видя положительный отклик, второй понимает, что поступает правильно. Получая негатив, решает для себя, готов он свое поведение подкорректировать или нет.

Простой пример: пара, она недовольна тем, что он постоянно играет в игры, и говорит об этом примерно следующее: "Мне это не нравится. Либо ты уменьшаешь количество времени, которое проводишь за компом, либо мы прощаемся". Он не хочет ее потерять и принимает решение в пользу их отношений. Или он говорит ей: "Ты слишком много уделяешь времени своему бывшему, мне это не нравится". Она уважает чувства своего партнера и вносит существенные коррективы в свои дружеские отношения с бывшим парнем. Это не компромиссы – это шаги навстречу партнеру, когда вы понимаете, что его требования вполне разумны, и вы можете изменить свое поведение, не изменяя себе.

Партнера нужно принимать таким, какой он есть – не переделывать его, не принуждать, потому что это путь в никуда. Если вам в нем что-то не нравится, и вы честно готовы себе признаться в том, что принять этого никогда не сможете, лучше сразу расстаться, а не предъявлять ультиматумы и искать компромиссы. На деле ситуация выглядит так: вы понимаете, что у вашего партнера есть существенные достоинства (например, он очень ответственный, заботливый, щедрый и умный человек), ради которых вы готовы закрыть глаза на некоторые его недостатки (например, он разбрасывает вещи). Вы принимаете его таким, какой он есть, и не пилите его за разбросанные вещи. Он знает, что вы прекрасная хозяйка, самая заботливая жена и мать, и прощает вам, что вы транжира и любительница сериалов. И здесь не нужно искать никаких компромиссов, потому что люди вступили в отношения с открытыми глазами, не идеализируя партнеров, не требуя, чтобы один срочно приучился к порядку, а вторая перестала следить за модой.

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Ситуации, в которых идти против себя и соглашаться с партнером не стоит

Когда партнер пытается занизить вашу самооценку, обесценить ваши достижения, жизненные цели и задачи, а также то, чем вы занимаетесь

Если ваш избранник пытается регулярно задеть вас, унизить, намекнуть вам, что вы не так хороши, как ему бы хотелось – это тревожный звонок. Человек пытается поднять свою самооценку за счет вашей, принизив вас. Совет: когда вы слышите подобные речи впервые, дать "обратку": показать, что такие разговоры недопустимы, и вы не позволите себя обижать. Если партнер вас не услышит и продолжит отзываться о вас также, подумайте о целесообразности общения с таким человеком. Оставаться в отношениях с ним или нет – решать, безусловно, вам. Но доказывать ему, как вы прекрасны, бесполезно. Вы не заслужите похвалы никогда.

Когда ваши планы на жизнь и планы вашего партнера диаметрально противоположны

Допустим, вы хотите замуж и двоих детей. А партнер ни к серьезным отношениям, ни к браку, ни к появлению детей не готов, и прямо или косвенно вам на это всячески намекает. А вы считаете, что убедите его – надо просто немного подождать. Вы готовы терпеть все, что угодно ради своей цели, при этом не слышите то, что транслирует вам избранник. В итоге, вы подстраиваетесь под партнера и тратите время, которое могли бы использовать на реализацию своих планов и то, чтобы быть счастливой.

Когда партнер вмешивается в ваши отношения с друзьями или родителями

Например, запрещает вам встречаться с близкими без него. Хочет активно участвовать в вашей жизни, контролировать процесс, у него бывают вспышки ревности по поводу и без повода. Идти навстречу партнеру, который вмешивается в личное пространство, соглашаться с его требованиями опасно. Всегда нужно объяснять, что вам не нравится, чтобы человек это понимал. На начальном этапе отношений, да и потом тоже, не нужно ничего замалчивать – само собой ничего не пройдет и не рассосется. Если вам не нравится поведение партнера, вы считаете, что его ревность и в целом поведение мешают вам быть в комфорте с самой собой, скажите ему об этом. Вы имеете право на личное пространство так же, как и он. Если он этого не принимает и продолжает еще больше вас контролировать, уходите. Потому что лучше в этих отношениях, где на начальном этапе уже нет доверия и уважения, не станет.

Когда ваши взгляды на ведение финансов не находят отклика у партнера

Брак – это не только про отношения. Семья – это полноценная ячейка общества с собственным бюджетом, такое небольшое экономическое предприятие, успешность которого зависит от умелого распоряжения финансами и согласованности действий обоих сторон. Если согласованности не наблюдается, экономическое предприятие ждет крах. Поэтому необходимо уделить внимание тому, как ваш партнер распоряжается денежными средствами, насколько он легкомысленен в тратах, потому что финансовые проблемы (кредиты, долги) одного могут лечь бременем на другого. Общие взгляды на финансы, доверие, наличие договоренностей, ответственное отношение к тратам – это основа стабильности союза. Если партнер не считает нужным вносить свой вклад в бюджет, но при этом тратит ваши деньги, а вас это не устраивает: вопрос к вам – зачем вы это ему позволяете? И нужны ли вам подобные отношения?

Отношения партнеров, которые вообще не ругаются или улаживают разногласия слишком быстро, обычно не длятся долго. Пары, которые "эффективно выясняют отношения", в 10 раз счастливее тех, которые предпочитают замалчивать свои проблемы. Например, чтобы не раздувать конфликт – вы делаете вид, что соглашаетесь с партнером, хотя внутренне хочется сказать "нет", или предлагаете отложить решение вопроса до более подходящего момента. Но в действительности день за днем между вами растет дистанция, которая однажды превратится в глухую стену непонимания. В конце концов, нельзя поддерживать гармоничные отношения там, где нет общения. А эффективные споры, в которых партнеры аргументируют свои позиции и обязательно слышат друг друга, – это тоже часть коммуникации.