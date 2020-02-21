Какие знаки зодиака не умеют любить

Больше всего не умеют любить Козероги. Фото: images.unian.net

Многие думают, что любить могут абсолютно все люди.

Астрологи с этим не согласны. В частности, астролог Людмила Булгакова рассказала о знаках зодиака, которые не умеют любить, пишут "Факты".

Козерог

"На первое место я бы поставила очень сложный и самый закрытый от окружающих знак зодиака - Козерог. О сути говорит девиз:" Я использую ". С одной стороны, они очень расчетливы и эксплуатируют все и вся, что может принести им пользу: обстоятельства, ситуации, свое социальное и профессиональное положение и, как это ни печально, отношение к ним других людей - родственников, друзей и любимых. Причем, Козероги никогда не считают такую ​​линию поведения стыдом, так как на их взгляд - в этой жизни все используют всех, и они могут только гордиться тем, что делают это первими и получают дивиденды, которые кто-то упустил ", - сказала Булгакова.

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Близнецы

Люди этого знака очень непостоянны, поэтому не могут определиться, кого им любить и не любят никого. А еще двоистость Близнецов лишает их возможности любить: будучи человеком, "два в одном", они удовлетворяются друг другом и третий в их компании зачастую оказывается лишним. Представители знака обладают редким важным свойством - в отличие от многих других людей зодиака, умеют любить себя, а это уже само по себе много значит.

Телец

Представители этого знака не слишком любящие через свою приземленность и страсть к вкусной еде, комфорте, сексе. Также они неповоротливы и не умеют общаться с представителями противоположного пола, неуклюже заводят романы и флиртуют. Заботиться о человеке, который рядом также не умеют. В школьном возрасте, например, влюбленний Телец вместо того, чтобы дарить симпатичной ему девушке цветы, читать ей стихи и приглашать в кино, будет дергать ее за косички и забрасывать ее рюкзак на шкаф. Естественно, разъяренная девушка не только не ответит на его чувства, но и убежит от такого кавалера. Еще один "недостаток" Тельца в том, что он трудоголик, который днем ​​и ночью на работе. Да, он обеспечивает свою семью всем необходимым, но при этом совсем не уделяет внимания своим домочадцам. И совершенно искренне не понимает, почему они за это обижаются.

Каждый знак зодиака имеет свой темперамент в сексе. Чтобы лучше узнать предпочтения, стоит ознакомиться с описаниями знаков зодиака.