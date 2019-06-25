Какие странные вещи привлекают мужчин

Для того чтобы соблазнить мужчину, не обязательно одевать чулки и каблуки. Следует иметь немного юмора, одеть красный цвет, иметь небольшой животик или спровоцировать интимную переписку.
Мужчинам не нравятся укладки с массой лака на голове, им больше нравится трогать волосы, потягивать, массировать голову.
Парни любят трогать и чувствовать немного живота и боков.
Красный цвет, считают ученые, стимулирует метаболизм, поэтому мужчин привлекают больше девушки, одетые в этот цвет.
Девушки, которые умеют шутить возбуждают мужчин. Главное, что это был не жесткий черный юмор, советует edinstvennaya.ua.
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Можно начать игнорировать своего избранника. Когда девушка не зациклена - это захватывает и заводит.
Не всем нравятся большие груди. Большинство представителей сильного пола обращают внимание не на размер бюста, а на форму и упругость.
Мужчинам нравится, когда желание о сексе спутница проявляет еще задолго до полового акта. Для этого в течение дня спровоцируйте интимную переписку.
Исследование показали, что любой мужчина 8 раз в день думает о сексе.
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