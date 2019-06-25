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среда, 26 июня 2019 05:28

Какие странные вещи привлекают мужчин

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Какие странные вещи привлекают мужчин
Возбуждающе на мужчин могут действовать вполне невинные вещи, жесты и манеры, о которых ты даже не догадывалась

Для того чтобы соблазнить мужчину, не обязательно одевать чулки и каблуки. Следует иметь немного юмора, одеть красный цвет, иметь небольшой животик или спровоцировать интимную переписку.

Мужчинам не нравятся укладки с массой лака на голове, им больше нравится трогать волосы, потягивать, массировать голову.

Парни любят трогать и чувствовать немного живота и боков.

Красный цвет, считают ученые, стимулирует метаболизм, поэтому мужчин привлекают больше девушки, одетые в этот цвет.

Девушки, которые умеют шутить возбуждают мужчин. Главное, что это был не жесткий черный юмор, советует edinstvennaya.ua.

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Можно начать игнорировать своего избранника. Когда девушка не зациклена - это захватывает и заводит.

Не всем нравятся большие груди. Большинство представителей сильного пола обращают внимание не на размер бюста, а на форму и упругость.

Мужчинам нравится, когда желание о сексе спутница проявляет еще задолго до полового акта. Для этого в течение дня спровоцируйте интимную переписку.

Исследование показали, что любой мужчина 8 раз в день думает о сексе.

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Дата
26
июня

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