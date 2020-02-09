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понедельник, 10 февраля 2020 01:35

Как забыть бывшего мужчину - совет психолога

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Как забыть бывшего мужчину - совет психолога
После расставания, чтобы вынырнуть из горя, плачьте и вспоминайте разные моменты совместной жизни.

Потеря любви, развод или расставание – серьезное испытание для психического здоровья. "Синдром горя" способен на долгие годы притупить чувства и отгородить от нормальной жизни.

Как отпустить прежние отношения и начать жизнь сначала? Психологи предлагают три фазы психологического восстановления, пишет marieclaire.ru.

Фаза ревизии

Зигмунд Фрейд писал о том, как важно "оторвать психическую энергию от любимого, но теперь утраченного объекта". Но для того, чтобы вынырнуть из горя, надо сначала отдаться волне. Не сдерживать себя, позволить горевать, вспоминая все самое светлое и лучшее, что связано с ушедшим человеком, вспоминать и незавершенное – непроговоренные обиды, неизжитое чувство вины, незаконченные совместные планы.

Фаза утилизации

Когда первая острота потери схлынет, попробуйте резко, безжалостно освободиться от вещей и фотографий бывшего партнера, лучше, если вы просто все вернете ему, запретить себе заходить на его страницы в социальных сетях, звонить общим знакомым, чтобы получить информацию. На это уйдет некоторое время. Когда вы перестанете соприкасаться с материальными носителями памяти о бывшем мужчине, то будете готовы к освобождению.

Фаза сепарации

Психологи называют третью фазу освобождения окончательной сепарацией, разделением. В вашей памяти словно начинают течь два потока жизни – нынешней и былой. В какой-то момент вы вдруг обнаруживаете, что способны без боли оглядываться назад, не испытывая гнева и обиды.

Совет. Не пытайтесь сразу же после тяжелого расставания выстроить новые отношения, сделать партнера "пластырем" от душевной боли. Ничего хорошего из таких отношений не получается. Лучше дать возможность собственной душе отдохнуть, переосмыслить горький опыт, стать сильнее. Для этого нужно время. У каждого свой отсчет – кому-то понадобится несколько месяцев, кому-то год.

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Мужчины не уходят просто так. Они уходят в момент, когда ничего уже не спасти.

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