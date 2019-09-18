Как выбрать золотое кольцо? Особенности выбора золотого кольца

Самый простой способ узнать размер пальца – обернуть вокруг него кусок нити

Прежде чем купить золотое кольцо, необходимо верно определить цель приобретения и ответственно подойти к выбору. Только в таком случае можно рассчитывать на покупку подходящего аксессуара.

Неважно, по какому поводу вы решили купить золотое кольцо (праздник, помолвка, пополнение коллекции). Главное – правильно подойти к выбору украшения. Только ответственный подход к данному процессу может гарантировать приобретение подходящего и стильного аксессуара.

Аксессуар для подарка (день рождения, годовщина, Новый Год)

Выбирая кольцо из золота для предоставления подарка, важно учитывать следующие моменты:

• Тематика торжества (для новогоднего подарка подойдут тематические и символичные украшения, а для дня рождения – более практичные и массивные модели);

• Возраст получателя (яркие ювелирные изделия могут подойти только молодым людям, взрослые отдают предпочтение сдержанным украшениям);

• Вкусовые предпочтения виновника торжества (вряд ли преподавателю классического вокала придется по вкусу аксессуар модернистского направления).

Преподносить золотое ювелирное украшение в качестве подарка можно лишь в том случае, если вы хорошо знаете получателя и в курсе его увлечений, особенностей характера.

Помолвочное украшение: как выбрать?

Кольцо для помолвки – не просто украшение, а символ выражения чувств парня. Именно на них и следует основывать выбор ювелирного изделия. Выбирать такое украшение надо сердцем, полагаясь на интуицию влюбленного человека. При этом нельзя забывать о следующих рекомендациях:

1. Не выбирайте массивные экземпляры (помолвочное золотое украшение должно быть нежным и сдержанным);

2. Обратите внимание на стиль избранницы (классический, спортивный, гламурный – для каждого направления можно подобрать свой помолвочный аксессуар);

3. Ищите особенное украшение (как бы она вас не любила, но помолвочное ювелирное изделие "как у Аньки" будет вызывать у нее двоякие чувства, поэтому постарайтесь найти действительно необычный аксессуар).

Не стоит забывать и о комфорте будущей невесты. Ювелирное изделие должно быть удобным. Вполне возможно, что девушка решит носить его ежедневно (совместно с обручальным).

Как узнать размер кольца?

Самый простой способ узнать размер пальца – обернуть вокруг него кусок нити (не слишком плотно). Полученный отрезок можно измерить обычной линейкой. Полученные сантиметры необходимо разделить на 3,14 или соотнести с цифрой в таблице – это значение и будет актуальным размером кольца.

Если возможности обернуть палец нитью нет – можно прибегнуть к измерению аналогичного кольца. Достаточно лишь положить аксессуар на линейку. Охватываемый его краями отрезок будет одновременно и диаметром, и размером.

Когда под рукой ни кольца, ни нити – обратитесь за помощью к размеру одежды. Категории S соответствуют аксессуары размером 15,5-17,5; M – 17,0-18,0; L – 17,5-19,0, XL – 19,0 и выше. Стоит понимать, что такое соотношение не может быть точным. Прибегать к нему можно только в тех случаях, когда использование иных способов невозможно вовсе.

Выбирая кольцо, помните, для кого и для чего вы его покупаете. Ювелирное украшение из золота будет иметь успех лишь тогда, когда будет полностью отвечать запросам и требованиям получателя. В противном случае – даже самый красивый аксессуар будет заброшен в коробочку с лишней бижутерией.