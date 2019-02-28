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пятница, 01 марта 2019 05:25

Как узнать, что вам изменяют - 7 признаков

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Как узнать, что вам изменяют - 7 признаков
Предателей - вычислить легко

Когда есть ощущение, что что-то не так, замечаете резкие изменения в поведении, не имеет доверия, не имеет доступа к телефону и куча внезапных дел - это признаки измены.
Нужно доверять интуиции. Если она интуиция подсказывает, что что-то не чисто, скорее всего это так.
Когда меняется отношение партнера в лучшую сторону - возможно это заглаживания вины. Если грубее, то он теряет связь с вами и пытается установить ее с другим.
Нельзя строить отношения без доверия, когда она исчезает, это первый звоночек о предательстве, советует ukr.media.

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Если человек скрывает свой гаджет, ей есть что скрывать. Человек осознает, что все доказательства можно найти в телефоне том, ни за что не позволит им попасть вам в руки.
Когда подозревают измену - будьте внимательным. Можно заметить определенные нестыковки в рассказах. Постоянно придумывая алиби, он сам запутается в паутине собственной лжи и выдаст.

Согласно исследованиям 70% мужчин и 45% женщин изменяли своим партнерам. 10% детей воспитывается не своими биологическими родителями. Около 70% мужчин и женщин изменили бы своим партнерам, если была гарантия полной анонимности. Не очень утешая статистика для любви и моногамии.

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