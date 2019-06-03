Как укрепить семейные отношения - 4 секрета

Судьбу отношений можно предсказать по тому, как как супруги друг с другом разговаривают. Фото: ua.depositphotos.com

Каждый мечтает о том, что проживет с избранником долгую и счастливую жизнь. Однако статистика неутешительна: 67 % браков распадается до сорокалетия супругов.

Психологи говорят, что залогом счастливых отношений являются доверие, умение слышать партнера и идти на компромиссы. Существует четыре действительно действенных способов укрепить отношения, пишет marieclaire.ru.

Избегайте "четырех всадников апокалипсиса"

Прожить без ссор долгую совместную жизнь невозможно. Счастливые пары отличаются от несчастливых как раз тем, как они умеют выходить из конфликтных ситуаций. Американский психолог Джон Готтман на протяжении многих лет наблюдал за семейными парами и в результате с точностью до 96 процентов научился предсказывать судьбу отношений по тому, как супруги друг с другом разговаривают.

Он выявил "четырех всадников апокалипсиса", то есть четыре разрушительных составляющих семейной жизни: критика, презрение, защитная реакция и отчуждение. Любой конфликт в неудачном браке начинается с критики одной из сторон, затем в ход идут сарказм и цинизм, демонстрирующие презрение партнеров друг к другу. В ответ обвиняемый переходит в контрнаступление и оскорбляет противника. В результате один или оба супруга выключаются из конфликта, уходят в себя – образно говоря, возводят непробиваемую стену. Повторение таких конфликтов ведет к отдалению и как итог – разводу.

Ссорьтесь правильно

Фото: ua.depositphotos.com

Попробуйте сменить тактику и следовать нескольким принципам во время ссоры. Во-первых, необходимо смягчить начало разговора. Если вы хотите обсудить с супругом его невыполнение обязанностей по дому, не стоит начинать с нападения. Говорите о собственных чувствах: "Я хочу, чтобы ты больше помогал мне по хозяйству" вместо "Тебе наплевать на семью и ты вечно все забываешь". Второй необходимый навык – умение вовремя затормозить, хотя в пылу ссоры сделать это бывает довольно сложно. На помощь придут формальные фразы, которые вы оба будете воспринимать как шаг к примирению. Следующий шаг: готовность идти на компромиссы. Важно обсуждать проблему только после того, как вы успокоились. В идеале, конечно, с этого стоит начинать, тогда многих ссор можно будет избежать.

Возьмите лист бумаги и начертите две окружности: одну внутри другой. Во внутренней напишите то, в чем вы не можете уступить в данном вопросе. Во внешней – то, в чем вы готовы пойти на компромисс. Пусть партнер сделает то же самое, и потом сравните записи. Так вы наглядно увидите, в чем у вас принципиальные расхождения, а в чем вы можете пойти навстречу.

Внимание к мелочам

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В счастливых семьях близкая эмоциональная связь супругов отчетливо прослеживается в повседневном общении. Такая мелочь как совместный просмотр сериалов может сказать о паре больше, чем сеанс у психотерапевта. Понаблюдайте, как часто в течение дня вы и ваш партнер проявляете заботу и нежность друг к другу.

Откройте "банковский счет эмоций": любой знак внимания друг к другу – средства на этом счете, которые укрепляют союз. Однако важно, чтобы желание сделать приятное друг другу не превратилось в соревнование: "ты – мне, я – тебе". Здесь важно сосредоточиться на себе и научиться отдавать, а не требовать чего-то взамен. Можно составить список совместных действий и пусть каждый выберет по три из них, которые ему больше всего по душе.

Соблюдайте традиции

Важно, чтобы традиции и ритуалы соответствовали мировоззрению всех членов семьи. Если ваш супруг не ест мясо по этическим соображениям, идея готовить всей семьей шашлыки на природе вряд ли будет удачной. На основе ритуалов и традиций в семье появляются свои символы. Например, если вы играете по воскресеньям всей семьей в лото, набор для этой игры можно передавать из поколения в поколение. Символом может стать также семейное предание о том, как прадедушка мужа спас возлюбленную от врагов. Исходите из общих интересов, тогда традиции приживутся сами собой.

Десятки лет исследований абсолютно точно доказали, что уже укоренившийся стереотип, что "противоположности притягиваются" – полная чушь. "Партнеры, которые схожи по многим критериям, таким как тип личности, с большей долей вероятности смогут ужиться вместе. Это облегчает взаимопонимание в совместной жизни" - утверждают психологи.