Как понять истинные ли чувства у мужчины

Внезапная тошнота или сжалось сердце - эти сигналы собственного тела предупреждают вас о намерениях собеседника. Фото: ua.depositphotos.com

Как чувствовать партнера и читать его тайные знаки? Способность понимать чувства другого человека (психологи называют это эмпатией) присуща женщине от природы. Главная помеха – страх. Страх, что мы ошибемся, страх потерять человека. В таких случаях есть несколько рекомендаций.

Расслабьтесь. Чем гибче, совершеннее наше тело, тем лучшим приемником сигналов от мужчины и мира в целом оно является. Если мы зажаты, сигнал о чувствах другого не пройдет сквозь стену нашей телесно-психологической защиты.

Смотрите мужчине в глаза. Говорят, что "женщина любит ушами". Не попадайтесь на этот крючок. Когда мужчина говорит, следите за его взглядом. Есть так называемые ключи глазного доступа, когда можно догадаться, где слова идут не от души или человек сочиняет. Специалисты в нейролингвистическом программировании утверждают, что пикапер смотрит справа вверх – налево вниз. Он на ходу придумывает, как бы сказанное звучало правдиво, а потом выбирает красивые фразы.

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Читайте жесты. Мужской "пикап" легко вычислить. Для привлечения вашего внимания в шумной компании у него в арсенале лишь два средства. Либо он станет громче остальных, либо будет казаться загадочно отстраненным. Теребит пуговицу на рубашке, хрустит пальцами, производит нервные, навязчивые движения – значит, волнуется. Потирает руки, стряхивает пылинки с пиджака, перебирает пальцами мелкие предметы – явные признаки вранья.

Фото: ua.depositphotos.com

Слушайте себя. Неожиданно запершило в горле, сжалось сердце, стало вдруг скучно – какие чувства возникают в ответ на его слова? Иногда еле заметные сигналы собственного тела окажутся правдивее любых гадалок. Нельзя игнорировать такие явные подсказки собственного "я", старающегося предупредить вас об истинных намерениях говорящего.

Обращайте внимание на конкретные поступки. Мужчины более прямолинейны, чем женщины. Если мужчина вдруг исчезает на несколько дней, не отвечает на сообщения, отключает телефон – вам пора всерьез задуматься о собственном поведении. Возможно, вы заигрались в охотницу. И кстати, роль заботливой мамочки и партия любимой женщины написана для разных исполнительниц. Мужчины ценят недосказанность – пусть он чуть-чуть сомневается в вашей бесконечной и на все готовой любви.

"Не торопитесь спать с мужчиной. "Правильная девушка" заставляет парня ждать, чтобы помочь ему влюбиться в нее саму, в ее душу, в ее сущность, а не только в тело. Чем дольше вы оттягиваете интим, тем дольше он сможет за вами ухаживать, планировать романтические встречи и мечтать о вас. Мужчины любят трудности и не ценят ничего, что дается им слишком легко, в особенности это касается секса. Не встречайтесь с мужчиной без обязательств. Если ваши отношения длятся более года и при этом они "правильные" (вы позволили мужчине "гоняться за вами", встречались с ним не больше 2-3 раз в неделю, отказывались проводить с ним отпуск, не переезжали к нему жить), то тем самым помогли ему влюбиться в вас и захотеть жениться. Мужчина хочет видеть вас все больше и больше. Но если спустя год отношений мужчина не предложил выйти за него замуж, следует сказать ему, что вы – девушка старомодного воспитания и не собираетесь ни с кем встречаться вечно. Если он начнет оправдываться, предложите сделать паузу в отношениях. Попросите его обдумать все в одиночестве и позвонить, когда он будет готов к обязательствам," - советуют американские писательницы Эллен Фейн и Шерри Шнайдер в своей книге "Новые правила".