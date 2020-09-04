Как понять, что пара готова жить вместе

Специалисты назвали 6 признаков того, над чем следует задуматься при переезде в совместное жилье. Фото: pixabay

Эксперты посоветовали, какие факты из жизни указывают, что влюбленные готовы жить со своим избранником или избранницей.

Совместное проживание пары - это очень важный шаг, который требует обсуждения как финансовых планов, так и бытовых, пишет MentalFloss.

Специалисты назвали 6 признаков того, что пара готова переехать и жить вместе. Одним из таких признаков является то, что пара фактически уже живет вместе.

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Еще одним указанием есть ситуации, когда вы чувствуете комфорт наедине с партнером. На начальном этапе отношений люди могут бояться открыться партнеру. Тогда некоторые мысли или переживания не озвучиваются, чтобы не показаться робкими или странными. Однако когда людям действительно комфортно друг с другом, тогда любые оговорки стираются.

Планы о совместном отдыхе также свидетельствуют о готовности жить вместе. Если пара уже не видит отдых друг без друга, это признак того, что вы хотите больше времени проводить вместе. И переезд может стать отличным шагом еще больше укрепить ваши отношения. Кроме этого, совместный отпуск указывает и на то, что и бюджет вы планируете в расчете на еще одного человека.

Также когда люди уже готовы к общему быту, они невольно начинают заботиться о партнере. Поэтому, даже находясь на выходных сами, вы можете готовить двойную порцию на случай, если ваша вторая половинка придет неожиданно. Это также признак того, что вы готовы к переезду.

Когда вам грустно в разлуке, то это также свидетельствует, что нужно предложить партнерше или партнеру жить вместе. К тому же и с финансовой точки зрения это может быть выгодно для обоих, ведь так можно сэкономить на аренде жилья или поездках по городу.

Строите планы на будущее.Когда вы покупаете общие вещи для быта планируете свое будущее вместе, тогда ваши отношения уже вышли на другой уровень. Поэтому переезд будет логичным шагом в вашей жизни. Стоит отметить, что решение о совместном быте не должно быть единоличным. Убедитесь, что и ваша вторая половинка готова к такому важному шагу и или для нее это не будет стрессом. На этом этапе важно не давить и после предложения жить вместе не ожидать ответа в ту же минуту. Ведь переезд - это решение, которое каждому стоит хорошо обдумать.

Счастье партнера имеет большее влияние на продолжительность жизни другого, чем личная радость. Удовлетворенность жизнью связана с поведением, которое может повлиять на здоровье, диету и физическую активность, а если один партнер находится в депрессии, то депрессия угрожает и второму партнеру. Ученые провели исследование, согласно которому они подчеркивают важную роль социального окружения для здоровья.