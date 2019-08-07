Как оригинально провести церемонию свадьбы

Свадьбу можно проводить не только в ЗАГСе

Вместо банального приезда в ЗАГС можно сделать выездную церемонию, воспользоваться сервисом все готово и поехать за границу.

Формально все документы будут готовиться в ЗАГСе, но выездная церемония создана для того, чтобы это было личное место невест,

Для этого необходимо прежде подать заявление и дождаться когда могут выдать свидетельство на руки во время праздника.

Ведущей может быть как работница ЗАГСа, так и любой другой.

Существует сервис "все готово". Чтобы им воспользоваться, необходимо заплатить не менее 5000 гривен, и выбрать оптимальную дату. От количества приглашенных гостей зависит сумма оплаты, рассказывает edinstvennaya.ua.

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Жениться можно и за рубежом, воспользовавшись консульством. В каждой стране есть свои правила, ознакомьтесь с ними и выберите оптимальную страну.

Среднестатистическая стоимость свадьбы достаточно высока, поэтому пары все чаще выбирают оригинальные и творческие пути экономии средств для собственной свадьбы. Экономить можно на всем: на платье для невесты, кольцах, украшениях, на торжественном столе. Все нужно планировать в рамках с бюджетом, в противном случае свадьба может стоить очень дорого.