Как мужчины выбирают жен - 10 примет идеальной женщины

Волосы или глаза? Фигура или доверительные отношения? А может быть, правильный аромат? Как должна выглядеть безупречная женщина по мнению мужчин.

Американская обозреватель Габриэль Сейриг проанализировала исследования ученых, связанные с тем, что мужчины действительно ищут в женщинах. Итог – десять примет, которые отметили большинство опрошенных.

Светлые глаза

Согласно опросу среди 900 мужчин - какой цвет глаз больше всего их привлекает, 40% респондентов предпочли светлые - зеленые или голубые глаза всем остальным.

Нежность

Тестирование выявило и другое мужское пристрастие – сильная половина хочет получить от женщины в первую очередь нежность. 46% поставили именно это качество на первое место, на втором месте расположился женский ум, на третьем – чувство юмора.

Парфюм

Оказывается, чтобы мужчина потерял голову от женского аромата, он должен подходить ему по духу. Другими словами, парфюм должен быть не только органичным продолжением девушки, но и гармонировать с его собственным запахом. Уловив эту тенденцию, креативные марки выпускают парные ароматы для него и для нее, которые сближают людей и рождают между ними "химию".

Изгибы

45% мужчин признались, что любят, когда есть на что посмотреть и за что подержаться. Мужское сознание возбуждают сексуальные изгибы тела, и они даже готовы закрыть глаза на несколько лишних килограммов. А вот чересчур худые женщины прельщают только 34% респондентов.

Француженки

В своих сексуальных фантазиях мужчины чаще оказываются рядом с француженками, чем с девушками других национальностей.

Женственность

50% представителей мужского пола подтвердили давно известную истину: женщины в юбках и на высоких каблуках – их большая слабость. И дело не в том, насколько короткой будет юбка, а в женственности образа. К примеру, меньше 10% опрошенных отметили, что им нравятся девушки в спортивной одежде.

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Ямочка на подбородке

Невероятно, но факт – 42% мужчин небольшое углубление на подбородке просто сводит с ума. 23% в восторге от веснушек, 21% - от родинок над верхней губой и менее 6% не против, чтобы у их идеальной женщины был на лице пирсинг.

Распущенные длинные волосы

В своем воображении мужчины представляют безупречную подругу жизни с длинными и обязательно распущенными волосами. По крайней мере, 58% назвали шевелюру в числе предпочтений. И лишь 9% проголосовали за волосы, убранные в тугой конский хвост или косу.

Брюнетки

Джентльмены предпочитают блондинок? Вовсе нет. 53% мужчин выбирают женщин с темными волосами для стабильного и счастливого брака.

Инициатива

Мужчины развеяли еще один миф о пассивных и податливых женщинах. 60% мужчин готовы связать свою жизнь с женщинами, которые не боятся проявлять инициативу. Речь идет о сильных и уверенных в себе леди, не боящихся ответственности.

Мужчины тоже боится старости, и пока женщины справляются с первыми морщинками при помощи косметических средств, они собираются жить вечно за счет юных партнерш. Отсюда же вытекает и следующее мужское утверждение: женщина "за тридцать" не способна на авантюру, тогда как юная нимфетка готова сию же минуту пуститься во все тяжкие. "Женщина после 30 умеет абсолютно все. Ее не нужно ничему учить, – убеждены искатели утраченной молодости. – Она знает, как вести себя в постели, знает как устроена жизнь, и, самое главное, знает, как получить то, что ей нужно, сразу же, не сходя с места. В отношениях с девушкой, которая младше на двадцать лет, чувствуешь себя снова настоящим мачо: приятно ловить восхищенные взгляды, обращенные на твою возлюбленную, и знать, что она только твоя".