Как мужчины проверяют женщин на доступность

Практически каждый мужчина хоть раз в своей жизни переживал страх того, что понравившаяся ему девушка может оказаться легкодоступной. И практически каждый мужчина проверяет женщину "на прочность". Прежде чем принимать решение о вступлении в серьезные отношения, мужчины часто проводят экспресс-тесты на доступность, приличность и порядочность женщины.

Как мыслят мужчины

Фото: ua.depositphotos.com

Мужчины мыслят крайностями и руководствуются принципом "сексуального максимализма": женщина при сближении с мужчиной должна либо без обиняков соглашаться на полноценную близость, либо категорически от нее отказываться, оставаясь под любым натиском непоколебимой. Этот мужской принцип базируется на шести канонах:

1. Искренне недоступные женщины. Развести их на одноразовый или несерьезный секс сложно. Если они и отдаются мужчине, то не ради денег, статуса, покровительства и т. д., а исключительно по любви или душевной привязанности. Таких женщин мужчины уважают и готовы ради них совершать поступки.

2. Легкодоступные женщины. Такие женщины продаются – в прямом или переносном смысле. Их легко довести до постельных отношений с помощью подарков, дорогих ухаживаний, но даже если и не дорогих, то все равно они должны быть выдержаны в пределах норм, установленных в близком окружении женщины. Другими словами – потраться, побегай, заработай себе секс.

3. Все женщины в той или иной степени принадлежат к одной из вышеперечисленных категорий.

Фото: ua.depositphotos.com

4. Женщина внезапно меняет одни категоричные подходы и принципы на другие. У мужчины закрадывается подозрение, что она или скрывает свою истинную сущность под личиной порядочности или непорядочности, либо играет роль с целью одурачить мужчину (влюбить, использовать, поиграться).

5. Женщине свойственно изменять свои взгляды на доступность в сексе в случае крайней степени влюбленности, критического жизненного положения или после пережитого стресса. Но чаще всего стабилизация ситуации возвращает ее к прежним взглядам.

6. Других ситуаций быть не может.

Вот через эти жесткие черно-белые фильтры и смотрит большинство мужчин на сексуальные отношения. Конечно, такая интерпретация вряд ли может претендовать на истину в последней инстанции, но на право быть – вполне. Женщинам же понимание такой мужской логики может существенно облегчить задачу по выполнению невыполнимой миссии: отдаться с удовольствием, оставаясь неприступной. Утрированно, но как-то так и представляют себе мужчины идеальные отношения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рядом, но не с вами: почему мужчины избегают эмоциональной зависимости от женщины

Мужские тесты на женскую доступность

Фото: ua.depositphotos.com

Проверяя женщин "на прочность", мужчины действуют методом вычисления и исключения легкодоступных. Проверка осуществляется жесткими, а подчас и жестокими тестами. Сексуальный "шантаж" может развиваться по нескольким сценариям-вариантам.

Скрытый "шантаж"

Если предложение секса было мягко или резко (но категорично) отвергнуто (девушка пресекла недвусмысленные приставания, отказалась зайти домой на ночь глядя на чашечку кофе, поехать в сауну и пр.), мужчина делает вид, что понимает и воспринимает это нормально. Он сдержанно проводит девушку домой, вежливо прощается и исчезает из ее жизни на период от недели до месяца. В это время он наблюдает за реакцией новой знакомой и делает выводы. Его дальнейшие действия зависят от ее поведения:

Вариант 1. Девушка звонит, ищет встречи, оправдывается. Если "добыча" проявляет активность в возобновлении контакта, выражает свои сожаления по поводу возникшего недоразумения (например, она не против секса, но у нее было плохое настроение, полнолуние, "критические дни" и т. д.), значит, она созрела, можно брать. Что делать дальше, мужчина знает. Он выиграл это сражение, а девушка проиграла войну, если в ее планы входили долгосрочные отношения. Вряд ли она останется довольна статусом "запасного аэродрома". А именно он достается женщинам, которые не умеют возбуждать и поддерживать в мужчинах охотничий инстинкт.

Вариант 2. Девушка не звонит, не ищет встречи, не оправдывается. Если она мужчину зацепила, надолго его терпения не хватит. Он сам появится, чтобы посмотреть в глаза – плакали, страдали, ждали? Не увидит боли – зауважает, но, скорее всего, сделает новую попытку сексуального штурма. Если и в этот раз "бастилия" окажется стойкой, самооценка поднимется и у мужчины, поскольку ему попался "крепкий орешек", а это уже интересно. С такой женщиной хочется не только секса.

Конечно же, для женщины в любом случае выгодней второй вариант. Если мужчина пропадает после неудачных попыток склонить к сексу, стоит ли за ним бежать, даже если он красавчик, успешный бизнесмен или другого рода "мачо"? Нет. Получив свое, он рано или поздно уйдет искать ту, за которой сам будет бегать, и которая начнет устраивать ему тесты. Ну а если мужчина, усмирив свой сексуальный пыл, справился с уязвленным мужским самолюбием и вернулся с предложением строить честные отношения – можно считать, что он прошел женский тест на надежность.

Откровенный "шантаж"

Фото: ua.depositphotos.com

Этот вид "шантажа" предполагает более откровенные методы. Таких мужчин легче предсказать. Стереотипность их тактик сводится к четырем вариантам:

1. Доверяй, но проверяй. Шантажом на "сексуальную совместимость" чаще испытываются юные и неопытные девушки , которым легко внушить, что, не попробовав женщину в постели, нет смысла с ней строить отношения.

2. Провокация измены. Мужчина может шантажировать женщину тем, что в силу своей природы, он не способен совладать с естественными инстинктами, и если он не получит секса с любимой, то будет вынужден его искать с нелюбимой.

3. Все продается – все покупается. Этот шантаж очень примитивный, но и очень действенный. Мужчина покупает женщине подарки, досуг, развлечения, не забывая при этом намекать или говорить прямо, что имеет право рассчитывать на ее "благодарность".

4. Девочка еще не созрела. Таким шантажом мужчины часто проверяют "на прочность" молоденьких девочек. Играя в "благородство", мужчина заявляет, что он не хочет портить девочку, потому что любит, но природа и возраст берут свое – ему нужен секс. Поэтому лучше расстаться, пока эти светлые отношения не испорчены грехом.

В начале знакомства мужчина старается проверить, что он может позволить себе в отношениях с женщиной. Например, повысить голос во время спора, забыть о свидании, или не предупредить что задерживается. Таким образом, мужчина намечает границы будущего поведения, проверяет возможность манипулирования женщиной. В этих случаях важна ваша реакция: стерпели, оставили без внимания, значит, такие ситуации будут проявляться и в дальнейшем. Помните, что мужчина относится к женщине только так, как она это позволяет.