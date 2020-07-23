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четверг, 23 июля 2020 22:46

Имеет ли первая любовь влияние на отношения в будущем

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Имеет ли первая любовь влияние на отношения в будущем
Пережив первую любовь и ее последствия, вы будете точно знать, что нашли, что потеряли и чего хотите, двигаясь дальше. Фото: pixabay

В подростковом возрасте появляются друзья и первая любовь, которая бесспорно влияет на будущие отношения.

Интенсивность эмоций крепко впечатывается в памяти, потому что вы их переживаете впервые, говорит австралийский психолог и експерт из отношений Мелани Шиллинг, передает издание Elle.

Хотя иногда люди, которые впервые влюбляются, проживают с этим партнером оставшуюся жизнь, общая статистика неутешительна. В реальности человек влюбляется раз, набираясь опыта из предыдущих отношений.

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"И если вы действительно хотите быть счастливы, не становитесь на те же грабли, начиная новый роман. Подумайте и признайтесь, который" груз "первой любви вы бы не хотели перетащить в будущее", - советует Шиллинг.

По ее словам, бесспорно первая любовь заставляет нас сомневаться в новых отношениях.

"Люди начинают сравнивать каждые последующие отношения с романтическим эталоном из прошлого", - говорит доктор Гейл Брюэр.

Во время первой любви человек чувствует, как часто бьется сердце, а в животе "бешенние бабочки". И уже в следующих отношениях вы этого не будете чувствовать и у вас изменились потребности.

Пережив первую любовь и ее последствия, вы будете точно знать, что нашли, что потеряли и чего хотите, двигаясь дальше. Поэтому признайтесь себе в этом.

"Чтобы первая любовь стала положительным уроком на будущее, сядьте и составьте список качеств, которыми должен, по вашему мнению, обладать ваш новый партнер. Перечислите все положительные аспекты пережитого опыта, чтобы знать, что делает вас счастливым. Будьте честны и не идеализируйте пережитое, ведь через то вы разошлись ", - рекомендует доктор Брюер.

Также стоит проанализировать негативные моменты - те, которые вы не хотели бы снова в будущих отношениях (например, если бывший был страшным транжирой). Да, это может быть больно, но полезно четко прописать особенности, которые вам неприятны, чтобы обратить на них внимание при выборе кандидатов для отношений. Эксперты говорят, что "призрак" первой любви всегда готов преследовать вас в новых отношениях, однако счастье в ваших руках. Слушайте не только сердце, но и голову.

Эксперты считают, что люди, которые рано женятся, могут чувствовать его негативные последствия чаще, чем взрослые люди. Это может объяснять чаще проблемы со стороны психики и злоупотребления алкоголем у молодых людей.

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