Идеальная картинка и нежелательная реакция: психолог объяснила, почему влюбленные врут друг другу

Наталья Ежова рассказала, почему влюбленные могут врать друг другу. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог Наталья Ежова назвала причины, почему влюбленные могут врать друг другу. В паре могут говорить неправду из-за одного из партнеров.

Ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" сказала, что одной из причин может быть нежелательная реакция партнера на какие-то слова или поступки.

"Например, если мужчина будет говорить, что ему нравятся другие, смотреть их фотографии, то женщина будет сердиться. Тогда он понимает, что нельзя говорить правду об этом: "Нужно врать, потому что не хочу, чтобы у партнера было плохое настроение, не желаю слышать негатив", - сказала Ежова.

Психолог также сообщила, что ложью партнер может оберегать вас от негатива.

"Если в отношениях говорить всю правду, без негативных реакций не обойдется. Здесь нужно определять уровень взрослости - когда человек готов слушать правду", - отметила она.

Еще одной причиной лжи в отношениях может быть то, что партнер сам живет в иллюзии.

"Бывает и так, что человек не готов показать себя настоящим, а пытается приукрасить. Он хочет казаться лучшей версии себя в глазах своего партнера. Поэтому ложь часто возникает в зависимых отношениях, где есть незрелость личности, которая хочет идеальной картинки и похвалы", - прокомментировала ведущая.

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Ежова добавила, что настоящую правду могут выдержать только зрелые и взрослые. Поэтому стоит поработать над своими реакциями на правду.

Психолог и сексолог Наталья Ежова поделилась, как сделать так, чтобы быт не испортил отношения в паре. Распределять обязанности так, что мужчина отвечает за деньги, а женщина - домохозяйка - стереотипно и несовременно.