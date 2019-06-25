До сих пор не замужем: 5 ошибок в гражданском браке

Гражданский брак затягивается, когда в паре не очевидны цели, они не проговариваются, различаются или умалчиваются одним из партнеров.

Почему только 20% гражданских браков регистрируются? Как попасть в 20% женщин, которым не приходится долго ждать предложения?

По одной из версий, гражданский брак придумали мужчины, чтобы не жениться. С одной стороны – секс, борщ и рок-н-ролл, с другой – ноль ответственности и статус свободного игрока. У женщин же в гражданском браке обязанности, бесправное положение и роль золушки-жертвы, которой остается ждать принца. По другой версии, гражданский брак – это прелюдия брака официального, разминка перед регистрацией, проверка бытом своих чувств на прочность.

Оказывается, существуют скрытые мотивы женского деструктивного поведения в гражданском браке. Мотивы, которые не осознаются.

1. Алекситимия. Когда женщина не способна распознать свои чувства. Она не то чтобы не любит партнера, просто не знает, что испытывает на самом деле. Чувства есть, но она не знает, как они называются, и привыкла не замечать их с детства. Такие женщины склонны к психосоматическим заболеваниям. Мужчину выбирают логически, взвесив все плюсы и минусы. Например: "ласков, лучше бывшего, больше зарабатывает, опрятен, любит кино и не пьет". Этого достаточно. И вот они снимают жилье на двоих, летают в отпуск, ходят на концерты, регулярно занимаются сексом. Отношения партнерские. Женщина тщательно предохраняется, потому что ставит карьеру на первое место. Часто выбирает мужчину инфантильного, который плохо представляет перспективы отношений. Рано или поздно происходит разрыв.

2. Отсутствие готовности к серьезным отношениям. Негативный опыт, полученный в родительской семье. Девушки из дисфункциональных семей: отсутствие одного из родителей, жестокость, насилие, алкоголизм и т.д. Мама, например, становилась спокойной только когда папы не было рядом. На бессознательном уровне такой ребенок боится повторить опыт родителей. Она будет рассказывать о желанности брака и необходимости семьи, но на уровне действий – "отталкивать" мужчину.

3. Эгоизм. Страх, что это не Он, тот единственный – "половинка". Цена "ошибки" велика, поиск идеального мужчины затягивается на годы. Она не доверяет своему выбору и сравнивает партнера. С молодыми людьми подруг, отцом, дедом, героями книг. Реальный человек всегда проигрывает идеальному – стереотипам, полученным от бабушек, мам и кинофильмов. На первом месте у такой женщины собственные идеи, собственные представления, она сама. Партнер не важен. Он не подойдет в любом случае.

4. Созависимость. Похоже на предыдущий вариант, поскольку и здесь главная причина – эгоизм, только в данном случае он диктует быть хорошей. Хорошей для всех. Желание во всем нравиться мужчине, угадывать его чувства, угождать. Это такой изощренный способ контроля: если ко мне хорошо относятся – значит, я – хорошая и достойна любви. Такие женщины не знают, что чувствуют на самом деле. Большую часть времени они в режиме ожидания, и включаются, когда кто-то проходит мимо. Самое страшное – остаться наедине с собой. Они чувствуют себя никчемными, эмоционально "паразитируя" на партнерах. Доминирующий мотив в отношениях: страх потери. Годами ждут предложения руки и сердца, намекают и манипулируют, демонстративно обижаются, но, если мужчина заведет "серьезный" разговор, спасуют и переведут в шутку, опасаясь негативной реакции.

5. Самообман или вторичная выгода. Когда пребывание в гражданском браке выгодно. Статус "гражданской жены", "свободной женщины" создает материальные или психологические преимущества. Например, женщина продолжает получать финансовую помощь бывшего супруга. Или флирт является приоритетным способом манипулирования и получения результатов.

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Формула счастья отношений, которые естественным образом перерастают в брак:

1. Сексуальная гармония. Это фундамент. Секса должно быть достаточно. Не много и не мало, ровно столько сколько нужно конкретной паре. Он может существовать в любых формах, если обоим комфортно и безопасно.

2. Эмоциональный баланс. С человеком должно быть спокойно и устойчиво: молчать, говорить, спорить, быть рядом, сохранять дистанцию, пребывать в одиночестве, уважать одиночество партнера. Саморазвиваться и нуждаться в развитии партнера.

3. Общность целей. Согласованный взгляд на совместную жизнь (карьера, материальная ответственность, разделение обязанностей, готовность к компромиссам, регистрация брака, рождение детей, их количество).

Гражданский брак затягивается, когда в паре не очевидны цели, они не проговариваются, различаются или умалчиваются одним из партнеров. Универсальный способ действий во всех примерах – тотальная честность перед собой. Нужно самой себе проговорить, для чего мне эти отношения, нуждаюсь ли я в них или боюсь быть одной. Брак, которому суждено превратиться в нечто большее, легко выдержит честный ответ и разговор с партнером. А если не выдержит, значит, цели у вас разные, значит, вы сэкономили время друг другу.

Все мужчины уверены - каждая женщина хочет замуж, а если она не хочет замуж конкретно за него – значит, она собирается замуж за другого. И так во всем – мужчина должен знать все, что находится в пределах его понимания, и даже больше. Кстати, это совершенно не значит, что вам потребуется рассказывать все как на духу. Говорите о главном, не скрывайте своих чувств, мужчины горазды выдумывать куда лучше нас. Пары растут и становятся сильнее, преодолевая невзгоды вместе. Знайте, что каждый раз, когда вы что-то недоговариваете, то строите стены внутри священного пространства отношений.