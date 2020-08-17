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понедельник, 17 августа 2020 23:46

Что надо спросить у мужчины, когда у вас серьезные отношения

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Что надо спросить у мужчины, когда у вас серьезные отношения
Психологи утверждают, что есть моменты, с помощью которых можно понять, что ваш любимый готов к серьезным отношениям или даже хочет стать вашим спутником в жизни. Фото: pixabay

Поступки человека свидетельствуют о его серьезном отношении к девушке.

Несколько вопросов к избраннику смогут реально оценить ваше совместное будущее, пишет Tochka.net.

По поведению парня можно понять, что он на самом деле думает и хочет. Психологи утверждают, что есть моменты, с помощью которых можно понять, что ваш любимый готов к серьезным отношениям или даже хочет стать вашим спутником в жизни. Лишь 6 вопросов к парню помогут понять его отношение к вам. Они касаются целей, желаний, финансовых вопросов, секса, путешествий, детей.

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Один из таких вопросов, как мы можем улучшить наши отношения? Не у всех пар отношения идеальны. Конечно, вы можете уважать и любить друг друга, впрочем всегда найдутся вещи, которые каким-то образом не оправдывают ваших надежд и ожиданий. Если вы оба поговорите над решением конкретного вопроса, то сможете в будущем избежать проблем. К примеру, он начнет убирать за собой одежду, а вы не будете забывать бросать ему сахар к кофе.

Каким он видит будущее - это вопрос, который часто звучит на собеседованиях. Ответ на него сможет показать, какую роль он отводит в своей жизни вам. Если вы входите в план на открытие визы в Америку или он планирует поехать с вами на дачу - это хороший знак.

Как он относится к детям?

Когда человек любит детей, а к своим племянникам или крестникам относится с большой заботой и любовью, то можете быть уверенными в том, что он будет замечательным отцом. Если же человек обсуждает рождения ребенка с вами, интересуется тем, какие имена вы бы хотели дать вашим будущим детям, то, безусловно, он видит вас своей будущей женой и матерью своих детей.

Чего ему не хватает в сексе?

О сексе не стоит бояться говорить. Откровенный разговор только улучшит ваши отношения.

Готов ли он бороться с вашими привычками, ради ваших отношений?

Мы всегда жертвуем чем-то, заводя длительные, серьезные отношения. Главное - признаться себе и партнеру в том, что некоторые вещи останутся прежними. Ну и узнать, устроит ли вас обоих такой расклад.

Поддержит он вас в новых начинаниях, если вы захотите сменить профессию?

Финансовое состояние обоих партнеров очень важно для отношений. Как только стабильный доход меняется, появляется много ссор, недоразумений и странных вопросов. Не нужно просить его спонсировать вас, однако спросить о том, готов ли он поддержать ваши начинания (если это сделает вас счастливой), надо обязательно.

Три важные детали, которые помогут создать крепкие отношения рассказал психолог Михаил Лабковский на странице в Instagram. Прежде всего целью отношений должны быть сами отношения. Пара должна создавать их по любви. По словам психолога, если с помощью брака или отношений человек хочет решить какую-то проблему, то она только удвоится. Например, когда человек ищет вторую половинку только чтобы убежать от одиночества, то он и в отношениях будет чувствовать себя одиноким.

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