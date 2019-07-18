Что делать, если супружеская жизнь становится нудной

В начале романа нам кажется, что счастье будет длиться вечно. Но вот мы начинаем жить вместе и замечаем, что некоторые привычки партнера ужасно раздражают. Неужели любовь прошла?

Оказывается, нет, уверяют психологи. Просто отношения переходят на новый уровень, и, если проявить мудрость, чувства сохранятся на долгие годы, пишет psychologies.ru.

Можно ли продлить медовый месяц

Каждая пара рано или поздно переживает так называемый период плато, когда отношения утрачивают остроту. Все, что раньше вызывало восторг, становится обыденным и временами даже действует на нервы. Это естественно, ведь отношения входят в привычную колею. Пламя влюбленности затухает. Мы понимаем это не сразу: просто спокойно переодеваемся друг у друга на глазах и укладываемся в постель в десять вечера, чтобы спать.

С научной точки зрения фаза медового месяца сопровождается мощным всплеском дофамина. Этот нейромедиатор связан с чувством удовольствия и влияет на поощрение и мотивацию. Поскольку организм не в состоянии долго поддерживать непомерно высокий уровень дофамина, страсть неизбежно идет на убыль.

В начале романа соотношение позитивных и негативных впечатлений друг о друге составляет 20:1. Со временем коэффициенты уменьшаются до 5:1.

Такие перемены наступают, как только вы привыкаете жить вместе и начинаете вести себя непринужденно. И, что важно, легкая степень взаимного недовольства говорит о здоровых отношениях.

Как вернуть былую радость

Когда отношения только зарождаются, нас восхищает все, что делает партнер. Коллекционирует марки, увлекается рыбалкой, играет в преферанс - как чудесно. Годы спустя нам хочется повернуть время вспять, чтобы снова говорить обо всем на свете и задыхаться от нежности ночи напролет. В самом начале, когда сексуальное влечение держится на пике, откровенные разговоры подогревают привязанность и взаимный интерес. Но если общение в основном ограничивается спальней, искры любви погибают под одеялом.

Сталкиваясь с повседневностью, многие пары ощущают эмоциональную пустоту. Любовь не прошла, просто люди стали воспринимать друг друга как нечто само собой разумеющееся. Проблема в том, что отношения развиваются "на автопилоте". Жизнь теряет краски и становится однообразной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда не стоит идти с партнером на компромисс - 4 ситуации

Как быть, если интересы слишком разные

Что случается, когда мы смотрим в разных направлениях? Бывает, нас огорчает, что партнер не слишком оживленно откликается на наши попытки к сближению. Но ведь у каждого свое восприятие мира и свой способ взаимодействия с окружающими.

Принять это становится проще, если допустить, что все люди делятся на четыре типа по стилю коммуникации: Искатели, Хранители, Аналитики и Дипломаты.

Искатели воспринимают мир через физические ощущения и чувственные образы.

Для Хранителей превыше всего сила привязанности, качество общения и степень доверия между людьми.

Аналитики ценят продуктивные споры и всегда выступают за объективность.

Дипломаты четко знают свои потребности и уважают потребности других.

Партнеры с разными стилями коммуникации прекрасно дополняют друг друга, но, если нет полного понимания, отношения разрушаются. Например, Искатель интуитивно улавливает, что партнер устал и не испытывает желания заняться любовью, тогда как Хранитель может принять усталость за холодность и будет молча страдать.

Стоит разобраться, к какому типу принадлежит каждый из вас, и вы научитесь видеть ситуацию глазами другого.

Как все исправить

Если чувствуете, что в отношениях наступил застой, еще не поздно все изменить.

- Присмотритесь к интересам и увлечениям партнера, но помните: у него свой стиль коммуникации, а значит, надо подобрать к нему ключик.

- Отложите телефон, отвлекитесь от телевизора и обратите внимание на любимого человека. Подарите ему минуты настоящей близости.

- Старайтесь удержаться от пустой болтовни, стремитесь к содержательным разговорам.

- Используйте фразу "расскажи подробнее", чтобы партнер видел, что вам на самом деле интересно.

Того партнера, кто сильнее стремится к доверию, открытости и укреплению связи, психологи называют "преследующим" (pursuer). Второго, который хочет поддерживать дистанцию, нуждается в личном пространстве и автономии, называют "отстраняющимися" или "дистанцирующимися" (distancer). Преследующий партнер чувствует, что его самого и его усилия сохранить и развить отношения не ценят. Он или она переживает одиночество, и это может привести к росту отрицательных эмоций, таких как чувство отвержения, стыд за свое желание близости, снижение самооценки, отсутствие любви. И если поначалу может показаться, что от этого страдает только один, то в дальнейшем развитие ситуации приведет к тому, что и второй партнер начнет испытывать чувство вины, считать себя неспособным на глубокую привязанность и близость.