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четверг, 04 октября 2018 01:37

Яна Соломко прокомментировала разговоры о разводе с мужем

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Яна Соломко прокомментировала разговоры о разводе с мужем
Украинская певица Яна Соломко отреагировала на разговоры о ее разводе с мужем. Фото - viva.ua

Украинская певица Яна Соломко отреагировала на разговоры о ее разводе с мужем. Информацию, которая распространилась по сети, артистка опровергла. И рассказала, что происходит в ее отношениях с мужем.

По словам певицы, трудности бывают в каждой семье, но это не повод для развода, написала в Instagram.

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"Конец сказке? Нет! Сказка только начинается! Дорогие мои девочки и все, кто написали о "моем разводе", спасибо, что вы волнуетесь за меня! Но хочу внести ясность! С мужем я не рассталась! Сложности могут быть в каждой семье, но самое важное - сможем ли мы с вами их пройти, или бросим все на полпути! Под каждой моей фотографией вы спрашиваете: "Где же муж?". Девушки, слишком дорого было бы возить мне с собой повсюду фотографа. Муж с этим очень хорошо справляется . А на некоторых видео Кира обнимает чужую мужскую руку??? Нет) Как ни странно, но это наш а тпапа. Мы стараемся быть везде и всегда рядом! Чего желаю каждой паре", - написала Соломко.

То, что у Яны Соломко не все в порядке в семейной жизни - поклонники решили с фото. В Instagram Яны появляются только ее фото или редкие кадры дочери Киры. А на вопрос фанатов о том, живет звезда вместе с мужем, Яна лаконично ответила - "кто ж его знает?".

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