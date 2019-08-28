9 ошибок, которые делают влюбленные пары перед сном

Мудрые пары используют время перед сном в кровати, чтобы воссоединиться. Они оставляют стресс за дверьми спальни и больше времени перед сном проводят вместе.

Но плохим привычкам очень легко проникнуть в вашу спальню и со временем испортить брак, пишет pravda.com.ua.

Психотерапевты собрали 9 плохих привычек, которые допускают пары в браке.

1. Вы ложитесь спать в разное время.

Иногда вы сами засыпаете на диване или засиживаетесь допоздна, чтобы иметь немного времени для себя.

В этом нет ничего плохого. Однако стоит быть внимательными. Это может выработать дурную привычку и стать способом избежать эмоциональной и физической близости. А если в жизни еще и черная полоса, такие привычки могут еще больше увеличивать дистанцию между вами, вместо того, чтобы работать над проблемами вместе. И со временем это приводит к разводам. Поэтому ложиться спать надо вместе.

2. Вы надеетесь на секс.

Понятно, что спальня и секс переплетены. Но ожидание секса только потому, что вы легли вместе в постель – вредно для здоровья вашего брака. Все мы знаем, что такое быть уставшими, не в настроении или просто физически способными к близости. Один из компонентов хорошего секса – уважение. Поэтому о своих ожиданиях стоит говорить половинке до того, как вы ложитесь спать.

3. Вы берете телефон с собой в кровать.

Многие из нас имеют плохую привычку брать свои смартфоны с собой в постель. Но быть рядом с партнером на протяжении этого короткого окна перед сном – гораздо важнее.

4. Вы фокусируетесь на детях в течение всей ночи.

Когда вы наконец уложили детей спать, вы оба истощены. Поэтому все, на что вы способны – стакан воды и поцелуй перед сном. И реальная потеря здесь – потеря интимности и связи между вами и партнером.

Следует разработать и внедрить четкие границы между вечерним временем "для взрослых" и для семьи. Пусть проведение времени с любимым человеком перед сном станет для вас ритуалом, независимо от того, что случилось в течение дня.

5. Вы спите в разных кроватях или в одной, но очень большой.

Слишком большая дистанция между партнерами в постели может создать барьеры. Пара может чувствовать, что они больше, чем есть на самом деле. Прикосновения создают ощущение связи благодаря стимуляции окситокцина. Он вызывает чувство удовлетворения, снижения тревоги и чувство спокойствия рядом с партнером. А кровать является естественным местом, чтобы касаться друг к другу.

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6. В постели вы говорите о списке дел на следующий день.

Когда список дел на следующий день является последним, о чем вы разговариваете с любимым человеком перед сном, это убивает интимное настроение и ощущение отдыха. Обсуждать такие вещи стоит утром. Если все же стоит обсудить что-то заранее, убедитесь, что после этого заснете с чувством любви.

7. Вы посылаете партнера спать на диван.

Бывает, мы можем разозлиться на своего партнера так, что говорим: "Я не хочу спать вместе с тобой сегодня. Иди на диван!".

Но мы хотим быть способными сказать партнеру через слова или поступки, что до сих пор любим его – несмотря на невзгоды. Это просто, когда вы оба ложитесь в кровать, держась за руки или просто касаетесь друг к другу. А когда выгоняете партнера из кровати, то отворачиваетесь от него и создаете физическое и эмоциональное расстояние между вами.

8. Вы употребляете алкоголь без своей половинки.

В бокале вина или коктейля нет ничего плохого. Но вы должны осознавать, что реальность включает в себя вашего партнера. Если иногда выпивать – то вместе. Тогда это может быть упражнением, которое соединит вас и уменьшит стресс.

Но если выпивает только один в паре – эффект может быть противоположным и будет отделять вас друг от друга. Пить самому – "чудесный" путь разрушить брак.

9. Вы затрагиваете "тяжелые" темы в постели.

Когда вы поднимаете тяжелые темы для дискуссии в кровати перед сном - это, во-первых, редко продуктивно. Во-вторых, здесь нет и намека на чувственность.

Работать и воспитывать детей - утомительно и хаотично. Поэтому есть смысл не трогать "тяжелых" тем перед сном. Инициирование таких бесед в постели - идеальный способ потерять хороший сон и саботировать ваши отношения. Пусть ваше время перед сном будет шансом на секс, сон или легкие душевные разговоры. Это укрепит ваш брак и создаст ощущение спокойствия, единства с любимым человеком и удовольствия.

Кому-то спать вместе нравится. Но совместный сон вовсе не гарантия любви. Если опустить романтику, то любовь - это реакция на рецепторы друг друга. И чем больше мы находимся плечом к плечу, то есть спим вместе, тем сильнее привыкаем к мужу (или жене), и тем быстрее уходит сексуальное влечение. В ответ на этот миф психологи советуют минимум - разные одеяла, а то и разные кровати (комнаты). Обнимайтесь в течение дня, спите в обнимку после секса, но высыпайтесь и отдыхайте так, как вам удобно.