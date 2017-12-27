5 самых громких свадеб 2017 года

2017 был богатым на звездные свадьбы. Gazeta.ua предлагает вспомнить знаменитостей, которые в этом году попрощались со статусом одиночек.

Автор: Viva Телеведущие Катя Осадчая и Юрия Горбунов знакомы более 12-ти лет

Свадьба Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Телеведущие о своей женитьбе сообщили в феврале - после рождения общего сына Ивана. Они знакомы более 12 лет. Романтические отношения завязались три года назад на съемочной площадке проекта "Голос. Дети-2 ".

Оба уже были женаты. У Кати Осадчей от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком есть 15-летний син Илья. Юрий Горбунов был женат на бывшей актрисе балета Людмиле, которая старше его на 10 лет. Удочерил ее ребенка от первого брака - Ксению.

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Свадьба Джамалы

26 апреля Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова. Он моложе певицы на 8 лет. Познакомились три года назад на вечеринке у друзей. Свадьбу провели в крымско-татарских традициях, придерживаясь обряда никах. Жених был в национальном головном уборе, а Джамала - с покрытой головой. Свадебное путешествие провели в Италии. В ноябре стало известно, что Джамала беременна первенцем. Рождения ждут весной.

Недавно Бекир Сулейманов открыл кафе на улице Большой Васильковской в Киеве.

Автор: Facebook / jamalaofficial Бекир Сулейманов моложе певицы на 8 лет

Свадьба Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Пара поженилась 15 июня. Свадьбу праздновали на берегу Днепра в кругу друзей и родных. Провел церемонию Олег Винник, а свидетелем со стороны жениха стал лидер группы "Тартак" Сашко Положинский. В путешествие молодожены отправились в Лондон.

Отношения пары завязались три года назад. За это время у них родилась дочь Нина. От первого брака Тоня Матвиенко воспитывает 19-летнюю Ульяну.

Автор: Viva Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко начали роман три года назад. За это время у них родилась дочь Нина

Свадьба Сергея Лещенко

9 сентября народный депутат Сергей Лещенко женился на диджейке Анастасие Топольской. Свадьбу отпраздновали в Киевской оранжереи на ВДНХ. О своих отношениях пара сообщила в июле прошлого года. Познакомились на фестивале электронной музыки в Киеве.

Супруги делают ремонт в собственной квартире в центре столицы. Ее Лещенко приобрел за 7, 55 млн грн. Сейчас проживают в съемной квартире вместе с дочерью Топольское от первого брака – 9-летней Ульяной.

Автор: Facebook / Мустафа Найем Сергей Лещенко и Анастасия Топольская сыграли свадьбу в Киевской оранжереи на ВДНХ

Свадьба сына генпрокурора Луценко

Старший сын генпрокурора Александр женился на своей ровеснице Анастасие Волохиной 9 сентября. Праздновали через шесть дней в ресторане в Конча-Заспе под Киевом. На территории работали сотрудники управления государственной охраны. Среди гостей были президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Незадолго до свадьбы у Александра Луценко появилась квартира в Соломенском районе Киева. Ее цена - около 6,7 млн грн.

Автор: УНИАН Александр Луценко и Анастасия Волохина праздновали свадьбу в ресторане в Конча-Заспе под Киевом. На территории работали сотрудники управления государственной охраны