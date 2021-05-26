Желтый и серый: как сочетать трендовые цвета 2021 года

Институт цвета Pantone ежегодно определяет модные цвета на все четыре сезона. На этот раз их два - серый Ultimate Grey и желтый Illuminating.

Серый цвет довольно часто присутствует в обычных образах. А вот яркого желтого некоторые до сих пор опасаются. Gazeta.ua расскажет, как модные цвета интегрировать в образ так, чтобы выглядеть стильно и комфортно.

Автор: Neemias Seara. Рexels Желтое платье смотрится всегда очень женственно и нежно

Аксессуары - хороший прием для робких

Автор: Nataliya Vaitkevich. Рexels Яркие аксессуары всегда смотрятся интересно

Если вы пока не готовы носить одежду яркого желтого цвета, то советуем внедрить его в свои аксессуары. Так, полностью серый образ можно интересно разбавить яркой желтой сумкой или шарфом, головным убором или украшениями, или даже маникюром. Весь наряд будет выглядеть более трендово и привлекать внимание, но вместе с этим вы будете чувствовать себя комфортно, так как основным цветом будет спокойный серый (или любой другой цвет), а радостный желтый - только яркой деталью.

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Яркая верхняя одежда

Автор: 祝 鹤槐. Рexels Яркая верхняя одежда всегда привлекает много внимания

Интересно сочетать базовую цветовую гамму с яркой верхней одеждой. Это может быть тренч, пальто, куртка или блейзер. Безусловно, такой модный ход привлекает внимание. И не зря - спокойный и привычный для вас образ в сочетании с акцентным верхней одеждой выглядит смело, небанально и очень модно.

Насыщенные цвета под спокойными

Автор: EVG Culture. Рexels Акцентный желтый безопасно смотрится под серым жакетом

Еще одним трендовым вариантом будет надевать желтый не сверху, а под низ. Например, яркая цветная водолазка будет изюминкой вашего образа, если она будет аккуратно выглядывать из-под серого кардигана или белой рубашки. Или воротник и рукава сочной желтой рубашки, которые выглядывают из-под серого свитера. Такой вариант заставляет рассматривать образ, он привлекает и выделяется своей навязчивостью.

Total яркий образ

Автор: Jaysen Scott. Рexels Говорят, яркие цвета поднимают настроение. Почему бы не окунуться в них с головы до ног?

Конечно, такой образ для смелых. Но почему бы и нет? Яркий желтый брючный костюм или платье в сочетании с серыми аксессуарами (образ из первого пункта наоборот) будут выглядеть очень вкусно. Это очень удачный образ для вечеринок, праздников или светских мероприятий. И это очень необычный, но хороший вариант выхода в повседневной жизни. Самое главное правило здесь - сохранять баланс. Яркий образ все же лучше "приземлить" спокойными цветами в аксессуарах и обуви, чтобы не было эффекта "слишком". Помним, что внешний вид должен быть приятным для глаза, даже если он насыщенных цветов.

Все оттенки желтого

Автор: sobhan joodi. Рexels Кто сказал, что желтый обязательно должен ослеплять?

Когда мы говорим о желтом цвете, то прежде всего думаем именно о солнечном и ослепляющем оттенке. Но желтый бывает и спокойным. Если вам хочется интегрировать в свои образы желтый цвет, но вы все же не хотите ярких образов, то рекомендуем присмотреться к более приглушенным оттенкам. Таким образом, образ будет все еще небанальным, интересным и модным, но уже более комфортным для вас.

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