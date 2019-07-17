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среда, 17 июля 2019 12:39

Зеленская второй раз вышла на публику в одном и том же образе
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Супруга президента пришла на встречу со спортсменами в красном брючном костюме, в котором уже красовалась перед украинцами
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Супруга президента пришла на встречу со спортсменами в красном брючном костюме, в котором уже красовалась перед украинцами
Супруга президента пришла на встречу со спортсменами в красном брючном костюме, в котором уже красовалась перед украинцами

Первая леди Украины Елена Зеленская пришла на встречу со спортсменами в красном брючном костюме, который ранее уже надевала на другое публичное мероприятие. Это первый раз, когда жена президента повторила свой образ.

В вторник, 16 августа, первая леди опубликовала сообщение, в котором показала встреча Владимира Зеленского со спортсменами, которые представляли страну на Европейских играх в Минске. Сопровождала президента первая леди, которая приняла участие в церемонии награждения, пишет 24 канал.

"Была очень рада познакомиться и лично наградить наших лучших спортсменов, которые принесли Украине такие нужные победы. Украинская сборная на 2-вторых Европейских играх в Минске получила общекомандное 3-е место, а молодежная сборная по футболу впервые в истории Украины одержала победу на Чемпионате мира. Вы - наша гордость! Безгранично гордимся вами!" - поделилась Зеленская.

На знаковое событие первая леди пришла в красном костюме oversize с черными пуговицами. К наряду Елена Зеленская подобрала черную футболку, что выглядело очень стильно. Волосы она решила не сплетать, предпочла укладке.

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Свой стильный образ Елена Зеленская повторила. На объявлении результатов президентских выборов она была в этом штанному костюме и черной однотонной блузке.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с послом Франции Изабель Дюмон. Встреча состоялась в Мыстецком арсенале по поводу национального праздника Франции. Снимки с мероприятия Зеленская опубликовала в Instagram.

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