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среда, 01 сентября 2021 15:55

Зеленская в пиджаке с ручной вышивкой посетила в США Мемориал жертвам Голодомора
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Для того чтобы почтить память жертв Голодомора в Украине первая леди Елена Зеленская выбрала сдержанный образ. Во время рабочего визита в США супруга президента Украины Владимира Зеленского посетила Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине в темно-синем костюме.

Фотографиями поделился глава государства в Instagram.

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась в сдержанном образе в Вашингтоне
Фото: instagram.com/uafirstlady
Глава государства Владимир Зеленский и первая леди положили символические снопы пшеницы к подножию Мемориала жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине
Зеленская надела пиджак, расшитый колосками, и юбку-карандаш

Зеленская надела расшитый колосками пиджак и юбку-карандаш. Колоски вышиты вручную синим шелком и люрексом. Наряд создал украинский дизайнер Артем Климчук.

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Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015-го в центре Вашингтона.

Глава государства и первая леди положили символические снопы пшеницы к подножию Мемориала. После этого память жертв страшной трагедии украинского народа почтили члены официальной делегации Украины.

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