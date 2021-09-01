Зеленская в пиджаке с ручной вышивкой посетила в США Мемориал жертвам Голодомора

Для того чтобы почтить память жертв Голодомора в Украине первая леди Елена Зеленская выбрала сдержанный образ. Во время рабочего визита в США супруга президента Украины Владимира Зеленского посетила Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине в темно-синем костюме.
Фотографиями поделился глава государства в Instagram.
Зеленская надела расшитый колосками пиджак и юбку-карандаш. Колоски вышиты вручную синим шелком и люрексом. Наряд создал украинский дизайнер Артем Климчук.
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Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015-го в центре Вашингтона.
Глава государства и первая леди положили символические снопы пшеницы к подножию Мемориала. После этого память жертв страшной трагедии украинского народа почтили члены официальной делегации Украины.
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