Зеленская в пиджаке с ручной вышивкой посетила в США Мемориал жертвам Голодомора

Для того чтобы почтить память жертв Голодомора в Украине первая леди Елена Зеленская выбрала сдержанный образ. Во время рабочего визита в США супруга президента Украины Владимира Зеленского посетила Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине в темно-синем костюме.

Фотографиями поделился глава государства в Instagram.

Фото: instagram.com/uafirstlady

Зеленская надела расшитый колосками пиджак и юбку-карандаш. Колоски вышиты вручную синим шелком и люрексом. Наряд создал украинский дизайнер Артем Климчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐅𝐚𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐎𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐙𝐞𝐥𝐞𝐧𝐬𝐤𝐚 (@uafirstlady)

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015-го в центре Вашингтона. Глава государства и первая леди положили символические снопы пшеницы к подножию Мемориала. После этого память жертв страшной трагедии украинского народа почтили члены официальной делегации Украины.