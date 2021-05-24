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понедельник, 24 мая 2021 12:12

Забытые тренды приобретают популярность: какие купальники надевать летом
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"Все новое - это хорошо забытое старое". С прошлого возвращаются тренды на вязаные купальники и не только.

Так, вязаные бикини, которые были представлены в коллекции Imaan Hammam в 2017 году, снова на пике популярности, как и спорт-шик. Этим летом в тренде будут купальники из коллекций прошлых лет.

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Купальник люрекс

В этом году снова в тренде купальники, сшитые из ткани люрекс люкс, как было в 2011 году. Готовьтесь встретить на пляжах бикини блестящих пастельных цветов и мягких тонов таких брендов, как Oseree, Isa Boulder, Sara Cristina и Maiyo.

Автор: Cara Cristina
  Этим летом в тренде купальники, которые пошиты из ткани люрекс люкс
Этим летом в тренде купальники, которые пошиты из ткани люрекс люкс

Вязаные

Летом 2021 года вязаные вещи - маст хэв, от сумок-корзин до готовой одежды ручной работы. Вязаные бикини есть в коллекциях многих дизайнеров, от Cult Gaia в Tom Ford.

Автор: samotuzhky.com.ua
  Вязаные купальники - это маст хэв лета 2021
Вязаные купальники - это маст хэв лета 2021

С принтом

В этом сезоне выбирайте микро-цветы Sir или мягкие абстрактные узоры Fella в различных двухкомпонентных силуэтах. Кроме трендового анималистического принта, популярностью также пользуются классический горошек, полоска, цветочные и тропические узоры. Также стоит обратить внимание на оригинальные геометрические мотивы. Вдохновение можно найти, просматривая коллекцию купальников от Versace.

Автор: shvi-dov.com.ua
  Купальники с принтами - это пик моды 2021 года
Купальники с принтами - это пик моды 2021 года

В стиле ретро

Как дань уважения ультра-женственным силуэтам 50-х годов, на пике популярности снова оказались цельные купальники без бретелек или верх с вырезом в форме сердца. Лучше, если они будут украшены винтажным принтом: в горошек, орнаментами в морской тематике, цветами и клеткой вузе.

Автор: intimo.com.ua
  На пике популярности снова оказались цельные купальник в ретро стиле
На пике популярности снова оказались цельные купальник в ретро стиле

Спортивные купальники

Тренд, который не первый сезон держится на пике и не собирается сдавать свои позиции. На фоне общих модных тенденций к спорт-шику, модели спортивных купальников в сезоне 2021 года приобретают особую актуальность. В них сочетается комфорт и свобода движений с яркими красочными цветами. Актуальные новинки ищите у брендов от Ookioh к Ansea.

Автор: kupikupalniki.com.ua
  Спортивные купальники удобные и стильные
Спортивные купальники удобные и стильные

С открытыми бедрами

Тренд пришел к нам из 80-х. В этом году дизайнеры решили открыть бедра и подняли верхнюю линию бикини до уровня талии. Такие фасоны хоть и удлиняют ноги, но, чтобы решиться оголять сокровенные места, нужна определенная смелость и раскованность.

Автор: modern-boutique.com.ua
  Тренд на купальники с открытыми бедрами пришел к нам из 80-х
Тренд на купальники с открытыми бедрами пришел к нам из 80-х

Лето надо встречать смело, легко и комфортно. Цвета одежды, например песочные беж, небесно-голубой, или кристально белый придадут настроения легкости. Их представили в коллекции бренда MOTRYA. Дизайнеры выделили 10 основных вещей, которые будут необходимы модницам этим летом, чтобы чувствовать себя в трендах.

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