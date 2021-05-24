Забытые тренды приобретают популярность: какие купальники надевать летом

"Все новое - это хорошо забытое старое". С прошлого возвращаются тренды на вязаные купальники и не только.
Так, вязаные бикини, которые были представлены в коллекции Imaan Hammam в 2017 году, снова на пике популярности, как и спорт-шик. Этим летом в тренде будут купальники из коллекций прошлых лет.
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Купальник люрекс
В этом году снова в тренде купальники, сшитые из ткани люрекс люкс, как было в 2011 году. Готовьтесь встретить на пляжах бикини блестящих пастельных цветов и мягких тонов таких брендов, как Oseree, Isa Boulder, Sara Cristina и Maiyo.
Вязаные
Летом 2021 года вязаные вещи - маст хэв, от сумок-корзин до готовой одежды ручной работы. Вязаные бикини есть в коллекциях многих дизайнеров, от Cult Gaia в Tom Ford.
С принтом
В этом сезоне выбирайте микро-цветы Sir или мягкие абстрактные узоры Fella в различных двухкомпонентных силуэтах. Кроме трендового анималистического принта, популярностью также пользуются классический горошек, полоска, цветочные и тропические узоры. Также стоит обратить внимание на оригинальные геометрические мотивы. Вдохновение можно найти, просматривая коллекцию купальников от Versace.
В стиле ретро
Как дань уважения ультра-женственным силуэтам 50-х годов, на пике популярности снова оказались цельные купальники без бретелек или верх с вырезом в форме сердца. Лучше, если они будут украшены винтажным принтом: в горошек, орнаментами в морской тематике, цветами и клеткой вузе.
Спортивные купальники
Тренд, который не первый сезон держится на пике и не собирается сдавать свои позиции. На фоне общих модных тенденций к спорт-шику, модели спортивных купальников в сезоне 2021 года приобретают особую актуальность. В них сочетается комфорт и свобода движений с яркими красочными цветами. Актуальные новинки ищите у брендов от Ookioh к Ansea.
С открытыми бедрами
Тренд пришел к нам из 80-х. В этом году дизайнеры решили открыть бедра и подняли верхнюю линию бикини до уровня талии. Такие фасоны хоть и удлиняют ноги, но, чтобы решиться оголять сокровенные места, нужна определенная смелость и раскованность.
Лето надо встречать смело, легко и комфортно. Цвета одежды, например песочные беж, небесно-голубой, или кристально белый придадут настроения легкости. Их представили в коллекции бренда MOTRYA. Дизайнеры выделили 10 основных вещей, которые будут необходимы модницам этим летом, чтобы чувствовать себя в трендах.
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