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вторник, 01 февраля 2022 17:43

Вязаный тренд: собрали 27 стильных сочетаний с жилетом
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Стилистка Самаль Сан отметила, что трикотажные жилеты стали снова популярны. А в этом сезоне они стали еще более актуальны.

Фэшн-блогер собрала стильные идеи для трендового образа. Делится советами в Instagram.

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Чтобы добавить особенность аутфиту, следует разобраться, как и с чем совмещать вязаный жилет. Варианты для вдохновения ищите в фото-подборке.

Стилистка Самаль Сан показала трендовые идеи, как носить жилет
Фото: instagram.com/streetstyle_looks
Стилистка Самаль Сан показала трендовые идеи, как носить жилет
Стилистка Самаль Сан показала трендовые идеи, как носить жилет
Стилистка Самаль Сан показала трендовые идеи, как носить жилет
Стилистка Самаль Сан показала трендовые идеи, как носить жилет

Самаль Сан уверяет, что трикотаж будет моден не только зимой. Поэтому стоит обратить внимание на вязаные вещи, которые будут актуальны в этом году.

Одним из трендов является воротник поло, который придаст акцент платью, свитеру или футболке. Эта незначительная деталь визуально вытягивает шею. Кардиган с принтом тоже будет популярен. Дизайнеры не ограничивают в выборе: можно примерить с ярким абстрактным или геометрическим принтом, "гусиной кавычкой" или разноцветными полосками.

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