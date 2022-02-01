Вязаный тренд: собрали 27 стильных сочетаний с жилетом

Стилистка Самаль Сан отметила, что трикотажные жилеты стали снова популярны. А в этом сезоне они стали еще более актуальны.

Фэшн-блогер собрала стильные идеи для трендового образа. Делится советами в Instagram.

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Чтобы добавить особенность аутфиту, следует разобраться, как и с чем совмещать вязаный жилет. Варианты для вдохновения ищите в фото-подборке.

Фото: instagram.com/streetstyle_looks

Самаль Сан уверяет, что трикотаж будет моден не только зимой. Поэтому стоит обратить внимание на вязаные вещи, которые будут актуальны в этом году. Одним из трендов является воротник поло, который придаст акцент платью, свитеру или футболке. Эта незначительная деталь визуально вытягивает шею. Кардиган с принтом тоже будет популярен. Дизайнеры не ограничивают в выборе: можно примерить с ярким абстрактным или геометрическим принтом, "гусиной кавычкой" или разноцветными полосками.