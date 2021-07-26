Виды мужских кожаных сумок: какой аксессуар выбрать

Самая популярная мужская кожаная сумка в деловом сегменте – это портфель

Кожаная сумка – понятие не универсальное. Только в сегменте мужских аксессуаров выделяют дюжину разновидностей этой вещи, каждая из которых подходит определенному стилю и потребительским запросам.

Портфель

Самая популярная мужская кожаная сумка в деловом сегменте – это портфель, который обычно носят с костюмом и туфлями. Характерные черты мужского портфеля – относительно жесткий корпус, габариты, позволяющие комфортно переносить документы, удобная ручка, несколько отделений. У некоторых портфелей опционально присутствует ремень через плечо. Цвет портфеля, как правило, строгий – черный, темно-коричневый, реже – темно-бордовый.

Мессенджер

Если женская кожаная сумка может быть действительно миниатюрной, то в сегменте мужских сумок самой малогабаритной моделью (за исключением поясных сумок) считается мессенджер – компактный аксессуар, который рассчитан на переноску базовых вещей, смартфона, планшета, ежедневника, записной книжки. У мессенджеров, как правило, есть несколько внешних отделений на молниях для хранения вещей в непосредственной доступности.

Carry-all или дорожная

Кожаная дорожная сумка – это статусный аксессуар, который выделяет солидного мужчину на фоне простых путешественников. Обычно дорожные сумки, которые еще называют carry-all или hold-all, делают из прочной, но мягкой кожи. Цвет, в отличие от строгих офисных аксессуаров, может быть и бежевым, и светло-коричневым. Характерная черта – вместительность, надежные замки и молнии, крепкие ручки, отсутствие большого количества внешних карманов и отделений.

Планшет

Ближайший родственник портфеля с наплечным ремнем – это вертикальный планшет. Он не такой вместительный, как портфель, но тоже рассчитан на хранение бумаг формата А4. Сюда же поместится ежедневник, офисные принадлежности. Есть модели с молнией без крышки-клапана, а есть – с такой же крышкой, как у классического портфеля. "Старший" родственник планшета – кожаная сумка для ноутбука.

Сумка на пояс

Сумка на пояс – крайне удобный аксессуар, который становится практичной альтернативой карманам и громоздким рюкзакам. Если нужно хранить важные вещи в доступности и контролировать их сохранность, оставляя руки свободными, то сумка на пояс становится оптимальным выбором. Большинство моделей поясных сумок можно носить через плечо. Отличительная черта – прочный ремень и карманы на молниях, из которых ничего не выпадет.