Вечные тренди: какие вещи никогда не выйдут из моды

Следить за трендовыми вещами это конечно хорошо, но в гардеробе каждой модницы должны быть базовые, актуальные вещи.

Такая одежда считается классикой и сезон за сезоном остается на пике моды.

Gazeta.ua сделала подборку актуальных вещей для любого возраста и эпохи.

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1. "Лодочки" - классические туфли с каблуками в 11 см. Универсальная обувь подойдет под любой кэжуал-стиль, деловой образ или вечерний наряд.

Автор: @streetstyled Базовые вещи никогда не выйдут из моды

2. Белые кроссовки недавно вошли в повседневную жизнь модниц. Простая спортивная обувь подходит и под женственные сарафаны и расслабленные костюмы в пижамном стиле, а также при некоторых вариации юбок - например с асимметричным кроем или плиссированные меди.

Автор: @onome_tsb Базовые вещи никогда не выйдут из моды

3. Бежевое пальто. Классическое пальто прямого кроя бежевого оттенка - та вещь, которая будет привлекать внимание всегда. Комбинировать верхнюю одежду можно с чем угодно: платьями, джинсами, юбками, каблуками, кроссовками. Дайте волю фантазии.

Автор: @streetstyled Базовые вещи никогда не выйдут из моды

4. Рубашка оверсайз. Этот элемент одежды подходит под любой брючный комплект, под юбку любого кроя и может даже выступать самостоятельным предметом гардероба - как платье.

Автор: @streetstyled Базовые вещи никогда не выйдут из моды

5. Маленькое черное платье. Прямоугольный и А-образный силуэты будут всегда актуальны, а дополненное нитью жемчуга платье превратится в правильный и удачный образ.

Автор: @mariabusck Базовые вещи никогда не выйдут из моды

6. Джинсы. У каждой модницы должны быть джинсы, которые подходят под тип фигуры. Только тогда образ с джинсами может считаться удачным.

Автор: @streetstyled Базовые вещи никогда не выйдут из моды

7. Брючный костюм. В последнее время брючные костюмы оверсайз носят все как один, но дизайнеры уверены, что они не станут очередным мимолетным трендом, ведь в истории моды такие комплекты появляются постоянно, лишь слегка меняя форму, но не содержание.

Автор: @streetstyled Базовые вещи никогда не выйдут из моды

Стало известно, какие вещи необходимо иметь в гардеробе осенью 2019-го.