В сети набирает популярности экстремальное полупрозрачное бикини

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В Европе температура стремительно поднялась, поэтому девушки ищут пути, как быстро получить идеальный загар. Бразильская дизайнерка Адриана Дегрис придумала бикини, которое максимально открывает тело.

Вместе с брендом Cult Gaia Дегрис придумала бикини из двух частей. Нижняя - обычная. Верхняя - без бретелек, сшитая из прозрачной легкой ткани. По центру вдоль прикреплен полоску из акриловых деталей коричневого цвета, похожее на ожерелье. Оно прикрывает соски.

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Необычное бикини уже примеряли фитнес-блоггеры.

Автор: Instagram Необычное бикини придумала бразильская дизайнерка Адриана Дегрис

Недавно свою фигуру в купальнике продемонстрировала американская певица и актриса Селена Гомес. Обнаженные ягодицы с целлюлитом она засветила на пляже в Мексике.