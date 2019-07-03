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среда, 03 июля 2019 22:46

В сети набирает популярности экстремальное полупрозрачное бикини
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Необычное бикини придумала бразильская дизайнерка Адриана Дегрис
Фото: Instagram
Необычное бикини придумала бразильская дизайнерка Адриана Дегрис
Необычное бикини придумала бразильская дизайнерка Адриана Дегрис

В Европе температура стремительно поднялась, поэтому девушки ищут пути, как быстро получить идеальный загар. Бразильская дизайнерка Адриана Дегрис придумала бикини, которое максимально открывает тело.

Вместе с брендом Cult Gaia Дегрис придумала бикини из двух частей. Нижняя - обычная. Верхняя - без бретелек, сшитая из прозрачной легкой ткани. По центру вдоль прикреплен полоску из акриловых деталей коричневого цвета, похожее на ожерелье. Оно прикрывает соски.

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Необычное бикини уже примеряли фитнес-блоггеры.

Автор: Instagram
  Необычное бикини придумала бразильская дизайнерка Адриана Дегрис
Необычное бикини придумала бразильская дизайнерка Адриана Дегрис

Недавно свою фигуру в купальнике продемонстрировала американская певица и актриса Селена Гомес. Обнаженные ягодицы с целлюлитом она засветила на пляже в Мексике.

The Sun
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