Узкие и блестящие: какие очки выбрать в этом сезоне

Знаменитости и фешн-блогеры уже успели примерить трендовые солнцезащитные очки. В этом модном сезоне дизайнеры поражают разнообразием этого аксессуара.

Узкие очки, как у топ-моделей Беллы и Джиджи Хадид, остаются актуальными. Но такой вариант не каждому подходит, пишет ELLE.

Очки с блестящей оправой, камнями, звездами, сердцами или смайлами будут в моде. Цветное стекло в очках дополнит яркий образ. Можно выбрать зеленый, красный, розовый и желтый оттенки.

Фото: Pinterest

Актуальными будут и широкие темные очки, как у лыжников, и аккуратные круглые. В тренды вернулись из 2000-х большие круглые очки, напоминающие глаза пчел. Такую модель лучше сочетать с легкими платьями и юбками.

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Очки в форме кошачьего глаза не выходят из моды. Лучше выбрать лаконичные варианты с минимальным декором. Также модницы не перестают выбирать очки-авиаторы. Такой аксессуар подойдет под любой образ.

Зимой уютные панамки были наиболее модными среди звезд street style. Весной в тренде будут бейсболки: именно ими дополняют образ модницы. Этот головной убор уже перестали ассоциировать только со спортивным стилем. Теперь их сочетают с пиджаками строгого кроя, легкими юбками, классическими пальто.