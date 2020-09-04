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суббота, 05 сентября 2020 23:46

Уют и необычный принт: назвали модные тенденции осени

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Уют и необычный принт: назвали модные тенденции осени
Осень диктует новые тренды в моде. Фото: pixabay

Осенние будни помогут подбодрить уютные силуэты одежды, приятные материалы и необычные принты.

Одним из трендов осени 2020 года дизайнеры определили фактурный трикотаж, пишет "Вона".

Объемный вязаный свитер или плотная трикотажная водолазка с высоким воротником - то, без чего трудно обойтись в холодное время года. Эта вещь не только практическая, но и очень модная: хорошо выглядит с удлиненной кашемировой юбкой, классическими брюками или обычными джинсами. Благородно смотрятся однотонные модели свитеров с фактурными переплетениями в спокойной естественной цветовой гамме.

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Стеганые вещи

У многих эта ткань ассоциируется с пуховиками и "дутыми" куртками, однако этот прием давно вышел за пределы улично-спортивного стиля. Теперь стеганые материалы применяются достаточно широко и помогают взглянуть по-новому на традиционные силуэты верхней одежды. Пальто, выполненные из стеганых тканей, обладают двумя очевидными плюсами: дополнительный утепляющий слой и способность не пропускать влагу. Глянцевые стеганные ткани прекрасно рифмуются с фактурным трикотажем и аксессуарами из гладкой кожи. А если вещи, выполненные в различных фактурах, будут в единой цветовой гамме, то образ получится очень изысканным.

Ворс и букле

Ткани с ворсом и буклированной поверхностью имеют огромное преимущество: благодаря своей фактуре они отлично сохраняют тепло, защищают от ветра и влаги. Поэтому они давно стали классикой в ​​дизайне пальто, костюмов и жакетов. Модный тренд заключается в силуэтах. Они становятся более спокойными и женственными, а так называемый "оверсайз", что напоминает вещи с чужого плеча, уступает место более деликатным, малообъемным формам.

Деликатный блеск

Блестящие материалы подходят не только для вечерних выходов. Ненавязчивый блеск, созданный с помощью металлизированных нитей или прозрачных пайеток, придаст повседневной одежде своеобразную изюминку. Дизайнеры предоставляют сияние трикотажным платьям и джемперам, экспериментируя с пластическими силуэтами и преувеличенными объемами для создания ярких, но расслабленных образов.

Художественные принты

Это самая красивая тенденция этой осени. Дизайнеры моды представляют, что поверхность одежды - это полотно для написания картин и создают удивительные рисунки для оформления платьев, рубашек, джемперов. Особенно эффектно выглядит хитроумная графика и живописная абстракция в сложной цветовой гамме. Любой из этих принтов можно было бы повесить на стену - но их предлагается носить на себе.

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с украинскими модницами фэшн-советами. Он рассказал, какая обувь будет актуальной осенью 2020 года. По его словам, в этом сезоне квадратный носок уже не будет таким популярным, как в прошлом. Зато ботильоны с острыми носками придадут актуальности аутфиту.

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