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вторник, 07 декабря 2021 17:54

Украинка, открывавшая показ Prada, предстала на обложке без бюстгальтера
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Модель Кристина Пономарь снялась в стильной фотосессии для зимнего выпуска Elle Ukraine. Глянец впервые представил номер на украинском языке.

Украинка, открывавшая показ итальянского дома моды Prada, позировала сразу для двух обложек: digital и журнальной. Автором фотографий выступила фотограф Анна Брудна.

На одном из снимков модель предстала в образе от Louis Vuitton: свитере, юбке и сапогах. На другом - в красном total-look. Пикантности добавило то, что Пономарь не надела под прозрачную кофточку бюстгальтер.

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Модель Кристина Пономарь снялась в стильной фотосессии для зимнего выпуска Elle Ukraine
Фото: Анна Брудна для издания Elle
Модель Кристина Пономарь снялась в стильной фотосессии для зимнего выпуска Elle Ukraine
Украинка в этом году открывала показ итальянского дома моды Prada
Украинка в этом году открывала показ итальянского дома моды Prada
Украинка в этом году открывала показ итальянского дома моды Prada

Анна Неплях, которая будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", снялась для digital-обложки L'officiel Austria. Звезда предстала перед объективом казахстанского фотографа Елены Псаревой.

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