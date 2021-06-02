 
Ексклюзивы
1/5
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 99
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 126
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 153
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 396
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 540
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 495
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Просмотров: 342
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Просмотров: 1584
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Просмотров: 1008
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Просмотров: 648
Фото
Все фото
7
5
6
10
10
Удобно и элегантно: модники удивили трендовой обувью этого лета
Удобно и элегантно: модники удивили трендовой обувью этого лета
&quot;Венок весил 5 килограммов. Переживала, чтобы не спал&quot; - Миссис Украины стала 36-летняя переводчица
"Венок весил 5 килограммов. Переживала, чтобы не спал" - Миссис Украины стала 36-летняя переводчица
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
Комбинезон - хит: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного
Комбинезон - хит: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 495
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1917
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 504
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1017
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 396
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
среда, 02 июня 2021 15:52

Удобно и элегантно: модники удивили трендовой обувью этого лета
7

  Комментировать

Летом 2021 года в моде будут вьетнамки. При этом они превратятся из практичной обуви в элегантную.

Могут быть различных дизайнов: с дутыми ремешками, с тонкими лямками, на платформах, каблуках, с квадратным носком. Также актуальными будут вьетнамки с контрастными сочетаниями, босоножки-вьетнамки, шлепанцы с обильным декором и различными материалами, передает НВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Незаменимая вещь: как носить главный летний тренд

Модные блогерши на собственном примере показывают, с чем можно комбинировать вьетнамки. Это могут быть как нежные платья, так и более тяжелые образы с денима.

Блогеры показали, с чем сочетать вьетнамки
Фото: instagram.com/jesshunt2
Блогеры показали, с чем сочетать вьетнамки
Блогеры показали, с чем сочетать вьетнамки
Блогеры показали, с чем сочетать вьетнамки
Блогеры показали, с чем сочетать вьетнамки

Последние два года модная индустрия претерпевает серьезные изменения. Мир меняется, меняются приоритеты, а за ними происходят изменения во всех сферах нашей жизни. Как повлияла всемирная пандемия на индустрию моды и какие главные тренды можно выделить в этом году, расскажет Gazeta.ua.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Удобно и элегантно: модники удивили трендовой обувью этого лета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

Человек на 85 процентов зависит от того, что ест

На британский престол взошла новая правительница

Запатентовали инновационный прибор

Украинская туристка исчезла во время похода в горы

Домой оставалось меньше километра: женщина не вернулась из церкви

Самое читаемое
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
 Просмотров: 32377
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 9477
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 20 Просмотров: 5337
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 3933
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3915
Мода
Такое бывает раз в жизни: стильные образы для выпускного вечера
Такое бывает раз в жизни: стильные образы для выпускного вечера
6
 Просмотров: 171
"Венок весил 5 килограммов. Переживала, чтобы не спал" - Миссис Украины стала 36-летняя переводчица
"Венок весил 5 килограммов. Переживала, чтобы не спал" - Миссис Украины стала 36-летняя переводчица
5
 Просмотров: 1593
Незаменимая вещь: как носить главный летний тренд
Незаменимая вещь: как носить главный летний тренд
5
 Просмотров: 171
Что обязательно должно быть в летнем гардеробе
Что обязательно должно быть в летнем гардеробе
9
 Просмотров: 288
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
6
 2 Просмотров: 3258
Больше всего комментируют
20
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
Путешествующая выставка Феллини откроется в Украине на этой неделе
Голосов: 2573
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть