Удобно и элегантно: модники удивили трендовой обувью этого лета

Летом 2021 года в моде будут вьетнамки. При этом они превратятся из практичной обуви в элегантную.

Могут быть различных дизайнов: с дутыми ремешками, с тонкими лямками, на платформах, каблуках, с квадратным носком. Также актуальными будут вьетнамки с контрастными сочетаниями, босоножки-вьетнамки, шлепанцы с обильным декором и различными материалами, передает НВ.

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Модные блогерши на собственном примере показывают, с чем можно комбинировать вьетнамки. Это могут быть как нежные платья, так и более тяжелые образы с денима.

Фото: instagram.com/jesshunt2

Последние два года модная индустрия претерпевает серьезные изменения. Мир меняется, меняются приоритеты, а за ними происходят изменения во всех сферах нашей жизни. Как повлияла всемирная пандемия на индустрию моды и какие главные тренды можно выделить в этом году, расскажет Gazeta.ua.