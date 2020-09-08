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Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью

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Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью
Эта осень не исключение и она также принесла изменения в модные тенденции. Фото: pixabay

С каждым новым сезоном меняются модные тренды.

Вместе с тем некоторые вещи становятся не актуальными и их носить не стоит, пишет marieclaire.ua

Эта осень не исключение и она также принесла изменения в модные тенденции.

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Для того, чтобы выглядеть модно этой осенью необходимо забыть о некоторых вещах, среди которых:

Очки в стиле 90-х

В осенне-зимнем сезоне дизайнеры предлагают заменить минималистичные очки в стиле 90-х более массивными вариантами. Поэтому узкие модели стоит отложить на дальнюю полку, но они обязательно вернутся.

Велосипедки

Эта модель уже устарела, но на смену спортивным велосипедкам пришла более элегантная модель - шорты-бермуды.

"Уродливые" кроссовки

"Уродливые" модели кроссовок также следует оставить в прошлом сезоне или приспособить для занятий спортом. Этой осенью присмотритесь к ретро-вариантам в стиле 70-х или к однотонным кедам.

Шпильки из бисера

Эту тенденцию лучше использовать в домашней обстановке или для помощи в снятии макияжа. В этом сезоне модные более минималистичные модели или платки.

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с украинскими модницами фэшн-советами. Он рассказал, какая обувь будет актуальной осенью 2020 года на странице в Instagram.По его словам, в этом сезоне квадратный носок уже не будет таким популярным, как в прошлом. Зато ботильоны с острыми носками придадут актуальности аутфиту.

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