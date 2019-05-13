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понедельник, 13 мая 2019 15:36

ТОП-5 самых модных вещей 2019 года
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Кеды от Alexander McQueen
Фото: www.lyst.com
Ободок с шипами от Prada
Мини-сумка от Le Chiquito
Ремень Gucci
Меховая куртка Sandy Liang

Модные критики анализировали поведение потребителей модной индустрии и создали список самых модных вещей за последний год.

Рейтинг обнародовали на платформе Lyst.

Первую позицию заняли кеды на высокой подошве от британского бренда Alexander McQueen. Стоит обувь около $600.

На втором месте оказался ободок от модного дома Prada, который украшен декоративными шипами. Цена такого аксессуара $800.

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Тройку самых модных вещей замыкает сумка от французского бренда Le Chiquito за $600.

Четвертую позицию занял ремень с золотистым логотипом Gucci, а пятую - меховая куртка Sandy Liang.

Платформа Lyst признала Gucci самым популярным брендом сезона. Ежегодно специалисты Lyst публикуют квартальные отчёты о предпочтениях пяти миллионов покупателей в 12 тысячах интернет-магазинов.

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