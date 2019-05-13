ТОП-5 самых модных вещей 2019 года

Модные критики анализировали поведение потребителей модной индустрии и создали список самых модных вещей за последний год.
Рейтинг обнародовали на платформе Lyst.
Первую позицию заняли кеды на высокой подошве от британского бренда Alexander McQueen. Стоит обувь около $600.
На втором месте оказался ободок от модного дома Prada, который украшен декоративными шипами. Цена такого аксессуара $800.
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Тройку самых модных вещей замыкает сумка от французского бренда Le Chiquito за $600.
Четвертую позицию занял ремень с золотистым логотипом Gucci, а пятую - меховая куртка Sandy Liang.
Платформа Lyst признала Gucci самым популярным брендом сезона. Ежегодно специалисты Lyst публикуют квартальные отчёты о предпочтениях пяти миллионов покупателей в 12 тысячах интернет-магазинов.
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