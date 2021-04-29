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четверг, 29 апреля 2021 15:01

Тонкие ремешки и закрытый большой палец: модель показала модные сандалии на лето

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Тонкие ремешки и закрытый большой палец: модель показала модные сандалии на лето
Такую летнюю обувь можно совместить как со спортивными нарядами, так с женственными и элегантными. Фото: instagram.com/rosiehw

Одним из модных вариантов, во что обуться весной-летом этого года, являются "рыболовные" сандалии.

Это практичная и удобная модель с тонкими ремешками и закрытым большим пальцем, что делает их универсальными, пишет Elle.

Такую летнюю обувь можно совместить как со спортивными нарядами, так с женственными и элегантными. Например, платье с актуальным цветочным принтом.

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"Ангел" "Victoria's Secret", модель Роузи Хантингтон-Уайтли, показала этот тренд на себе и создала собственную дизайнерскую модель сандалий с тонкими ремешками и закрытым большим пальцем. Это стало главным украшением ее новой коллекции, которую звезда выпустила совместно с брендом Gia.

Модель позировала в практической обуви светло-коричневого цвета. Его скомбинировала со спортивным костюмом oversize, без макияжа, а волосы собрала в тугой пучок.

Украинский дизайнер Андре Тан показал актуальний летний сарафан. Вещь с принтом в полоску, а косой крой идеализирует фигуру. По его словам, именно такой пошив делает силуэт визуально худее.

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