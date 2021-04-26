Андре Тан показал идеальный летний сарафан

Фото: andretan.ua

Украинский дизайнер Андре Тан показал актуальний летний сарафан.

Вещь с принтом в полоску, а косой крой идеализирует фигуру, рассказал модельер в Instagram.

По его словам, именно такой пошив делает силуэт визуально худее.

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Также дизайнер добавил, что центральная полоска вытягивает силуэт дополнительно.

"Одним словом - идеальный сарафан для летнего сезона в морском стиле", - сказал он.

Каждая девушка должна иметь в гардеробе стильную рубашку, которая дополнит образ. Не обязательно, чтобы она была белой. Главные цвета весны 2021 - золотой Marigold, нежно-голубой Cerulean, рыжий Rust, лимонный Illuminating и синий French Blue. Правильный воротник рубашки - залог успеха. Он обязательно должен быть мягкий. Если же наоборот, или он укреплен пластиковыми вставками, "вы будете похожи на советскую директрису школы".