Теплые и модные наряды: как создать многослойные образы осенью

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Фэшн-блогеры и модницы даже утепляются стильно. Благодаря им можно научиться создавать многослойные трендовые образы.

Актуальный свитер с воротником на молнии можно совместить с жакетом размера оверсайз. Дополнить следует поясом, чтобы подчеркнуть талию, пишет Cosmopolitan.

Лонгслив или топ можно надеть под открытое платье и добавить жакет. Вместо шарфа затянуть рукава свитера поверх рубашки или верхней одежды.

Также миксуйте рубашку с брючным костюмом и длинным пальто. Еще можно нарядиться в жилет поверх рубашки или свитера. Или выбрать яркий лонгслив с высоким горлом, который надеть под базовый свитер.

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Удачным вариантом будет также худи с ярким жакетом.

Многие женщины уверены, что поздней осенью и зимой лучше надевать джинсы и брюки, а юбки и платья отложить до потепления. Но даже с юбками можно создать множество трендовых образов в холодное время года.