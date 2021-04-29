Тельняшка в моде весной: на что обратить внимание при выборе

Цвет и контраст также надо найти приемлемый для себя. Фото: pixabay

В тренды вернулась тельняшка, поэтому эта вещь будет выглядеть модно весной 2021 года.

Выбирая тельняшку, надо смотреть на крой, степень контрастности полоски, ее ширину и структуру, рассказала стилист Татьяна Волкова в Instagram.

Она уверяет, что этих правил следует придерживаться, чтобы вещь выглядела гармонично. Касаемо фасонов, то в моде – свободная футболка с удлиненным рукавом, футболка T-кроя и футболка-поло.

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"Экспериментировать с кроем не возбраняется. Но лучше не заигрываться и выбирать из базовых вариантов", — сказала эксперт.

Цвет и контраст также надо найти приемлемый для себя. Брюнеткам подойдет черно-белая модель, девушкам мягкого, неконтрастного типа внешности – бирюзово-молочная, например.

Важна также ширина и структура полоски, так как любая полосатая вещь при неудачном подборе может искажать пропорции и полнить.

В мире моды новый тренд – кожаные комбинезоны. Они создают эффект второй кожи и элегантно подчеркивают изгибы тела. Мировые знаменитости часто выходят на публику именно в таком наряде.