Кожаный комбинезон стал любимцем звезд

Комбинезоны - еще один модный хит сезона. Фото: pexels

В мире моды новый тренд - кожаные комбинезоны.

Они создают эффект второй кожи и элегантно подчеркивают изгибы тела, пишет "Уніан".

Мировые знаменитости часто выходят на публику именно в таком наряде.

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В частности, модель Кендалл Дженнер продемонстрировала коричневый комбинезон без бретелей. Его она дополнила коричневыми босоножками с квадратным мысом.

А модель Хейли Бибер надела черный кожаный комбинезон с трендовыми бретельками через шею и с элементами портупеи. К образу добавила черные туфи-лодочки и взяла сумку-мешок с модным принтом зебры.

Существуют надежные варианты, как совместить цвета в образе и выглядеть действительно дорого. Одежду можно дополнить ахроматическими цветами - черным, серым и белым. Один из вариантов - совместить только ахроматы, это будет удачно всегда. Можно комбинировать два или три этих цвета в образе.