Стилист назвала сочетание цветов, чтобы образ выглядел потрясающе дорогим

Одежду можно дополнить ахроматнимы цветами - черный, серый и белый цвета. Фото: pixabay

Существуют надежные варианты, как совместить цвета в образе и выглядеть действительно дорого.

Одежду можно дополнить ахроматнимы цветами - черный, серый и белый цвета, рассказала стилист Екатерина Полякова в Instagram.

По ее словам, один из вариантов - совместить только ахроматы, это будет удачно всегда. Можно комбинировать два или три этих цвета в образе.

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Бежевый и ахроматние оттенки также хорошее сочетание. Бежевый и все его многочисленные оттенки прекрасно ложатся на образ, в котором есть ахроматы. Черный плюс белый и бежевый - идеальная формула.

Наиболее безопасный способ ввести в образ цвет - это добавить его к ахроматам. Он может быть акцентированным на сумочке, или же играть главную роль образа в пальто, например.

Монохром - это когда в образе используют один цвет, но разной насыщенности. Такое сочетание всегда выглядит продуманно и дорого. К тому же вытягивает силуэт.

Дорогой вид также имеет только один цвет в образе - и яркий насыщенный, и нейтральный спокойный.

Для нынешнего модного сезона дизайнеры придумали новые детали, чтобы дополнить лук. В трендах будут логотипы, цепи, вышивка. Едва ли не основным материалом сезона стала сетка с красивой веревки, серебряных нитей или кристаллов.