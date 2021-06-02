Такое бывает раз в жизни: стильные образы для выпускного вечера

Выпускной вечер - это событие, которое с нетерпением ждут тысячи учеников ежегодно. Девушки еще задолго до предполагаемого дня подбирают себе особые наряды, колеблясь между множеством вариантов праздничных аутфитов. Gazeta.ua подготовила подборку самых стильных образов, чтобы ваш выпускной вечер был по-настоящему красивым.

Приталенное платье до пола

Автор: Joanne Adela Low. Pexels Что может быть более классическим, чем традиционное платье в пол?

Многие при упоминании выпускного вечера представляет себе именно такой образ. И это не удивительно, потому длинное платье в вечернем стиле мы редко надеваем, поэтому оно кажется еще более особенным. Для элегантного образа мы рекомендуем присмотреться к платьям по фигуре без лишнего декора. Такой простой и понятный наряд будет актуален вне времени.

Мини-платье

Автор: jasmin chew. Pexels Нежное, романтичное короткое платье добавит легкости вашему праздничному образу

Если вам хочется более девичий образ, отдавайте предпочтение короткому варианту платья. Здесь также лучше выбирать обычные фасоны и отсутствие принта, чтобы конечный результат был максимально сдержанным. Если хочется добавить какую-то изюминку, то лучше сделайте это с помощью блестящей сумки или босоножек.

Брючный костюм

Автор: Владимир Васильев. Pexels Разрушаем стереотипы и носим маскулинный брючный костюм на торжество

Не ограничивайте себя только платьями, потому что сейчас сдержанные костюмы с брюками и структурированным жакетом на пике своей популярности. Женственность - это не только о платье. К тому же, в костюме вы будете чувствовать себя еще удобнее и увереннее.

Платье с асимметрией

Автор: Polina Kovaleva.Pexels Необычный вырез становится той самой изюминкой образа

Необычный вырез, отсутствие одного рукава, обнаженная спина - это именно тот акцент, который способен привлечь внимание к вашему образу. К тому же, в 2021 году едва ли не все модные показы были переполнены одеждой с интересным кроем. Будьте в тренде!

Шелковое платье-комбинация

Автор: Javon Swaby. Pexels Шелковое платье всегда выглядит очень элегантно

О, этот тренд не оставит равнодушным никого. Изюминка такого платья состоит как раз в материале, простом и понятном крое. Миксуйте такой образ с босоножками на высоких каблуках, добавьте акцентные большие серьги и будьте уверены, что в этот вечер вы будете самой красивой.

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Приталенное платье средней длины

Автор: Dziana Hasanbekava. Pexels Рукава-фонарики выглядят так стильно

Такой вариант выглядит роскошно. Опять же, обращаем ваше внимание именно на отсутствие принта. Если же вам хочется добавить что-то интересное, выбирайте платье с объемными рукавами, акцентными подплечниками или смелым вырезом.

Украинская певица Ирина Федишин предалась воспоминаниям и вспомнила свой выпускной вечер. На странице в Instagram артистка запостила архивное фото, сделанное в день ее выпуска из школы. На фотографии исполнительница появилась рядом со своими одноклассницами в обтягивающих желтом платье.