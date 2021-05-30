Ирина Федишин показала фото с выпускного

Украинская певица Ирина Федишин удалась воспоминаниям и вспомнил свой выпускной вечер.

На странице в Instagram артистка запостила архивное фото, сделанное в день ее выпуска из школы.

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Ирина Федишин вспомнила свой выпуск из школы. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

На фотографии исполнительница появилась рядом со своими одноклассницами в обтягивающих желтом платье.

"Поздравляю с завершением учебного года. Мой выпускной вечер. Узнали?" - написала знаменитость.

Ирина Федишин вместе с семьей отдыхала в Несебре, Болгария. Фотографиями из отпуска певица поделилась в Instagram. На фотографиях звездная блондинка пикантно позирует на фоне моря.