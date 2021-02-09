"Свобода выбора не имеет пола" - коллекция ARMOR поразила винтажными костюмами

Фото: Украинская неделя моды

Личность определяется не внешностью, а полученным опытом - таков главный месседж коллекции ARMOR дизайнера Марии Сторчак. Ее она представила на Украинской неделе моды.

В основе коллекции - винтажные мужские костюмы с силуэтами 1980-1990-х годов. Из них созданы новые модели с пометкой no gender.

"Свобода выбора не имеет пола", - объяснила дизайнер.

Одежда сшита из шерсти и экокожи. Некоторые модели украшены бахромой и вышитыми вручную надписями.

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"Инакомыслие имеет смелый ответ. Будущие владельцы одежды из ARMOR не таргетированны. Они те, кто давно апдейтнул мировоззрение", - сказала Мария Сторчак.

Украинская неделя моды стартовала 5 февраля в столичном Мыстецком арсенале. Впервые за 24 года мероприятие состоялось без присутствия зрителей. Все показы транслировали онлайн. Участие приняли 22 дизайнера.