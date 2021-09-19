Стала иконой стиля: первая в мире супермодель празднует день рождения

Первая в мире супермодель англичанка Лесли Хорнбри сегодня, 19 сентября, празднует 72-летие. На подиуме девушка выступала под псевдонимом Твигги, что в переводе с английского означает "трость".

Автор: clubmoda.livejournal.com Хрупкая модель Твигги стала иконой стиля

Лесли с детства отличалась чрезвычайной худобой при росте 169 см весила всего при 41 килограмм. Объем бедер имела 80 см, талии - 55, груди - 80. Еще в школе к ней приклеилось обидное прозвище "stick" - палка. Решающую роль в ее жизни сыграл продюсер Джастин где Вилленев. Он занялся и настоял на фотопробах. Джастин заявил, что никакая она не палка, а скорее хрупкая веточка "twig". Добавив к этому слову несколько букв, она стала Твигги.

"Она была такая худая, что казалось, малейшее дуновение ветра, и она сломается пополам. Подстригли ее "под мальчика", одели в короткую юбочку и нарисовали большие глаза. А через полгода модницы по всему миру носили короткие волосы, надевали мини и рисовали черные стрелки на веках. Твигги стала иконой: худое тело, идеально квадратные плечи, длинные ноги и почти незаметная грудь", - вспоминал Найджел Дэвис, владелец магазина одежды в Челси

Твигги ввела моду на стиль "унисекс" и 40-й размер одежды. Сотни тысяч девушек сели на жесткую диету. Для большинства это закончилось нарушением обмена веществ и хронической анорексией.

Подиум Твигги покинула 1966 года.

"Нельзя всю жизнь работать вешалкой", - пояснила тогда.

Через год снялась в рекламе овсяных хлопьев, запустила линию одежды для подростков. А в 1971-м дебютировала в кино в мюзикле "Бойфренд", за который получила две премии "Золотой глобус".

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После окончания модельной карьеры Твигги трижды была замужем, родила дочь, записала 21 музыкальный альбом, снялась в десятке кинокартин.