Среди звезд набирает популярность новый фэшн-тренд - одежда из хрустальной сеточки

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Селебрити и их стилисты не устают придумывать новые элементы одежды, которые удивили бы их поклонников. Разрезы становятся выше, декольте - глубже. Однако недавно звезды начали добавлять к своим платьям и аксессуарам новый элемент - хрустальную сетку.

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Недавно голливудская актриса Прянка Чопра покоряла своих фанатов в черном платье с прозрачной сеточкой на декольте и разрезе, который почти достигал талии. В полностью прозрачном боди с белой кристальной сетки сфотографировалась самая молодая миллиардерша мира 22-летняя Кайли Дженнер.

Автор: Instagram Недавно Кайли Дженнер отпраздновала 22-летие на роскошной яхте в Италии

Актриса Бизи Филиппс придумала для хрустального аксессуара необычное применение - бандаж на колено. С мелкой сеточки на ней были велосипедные шорты.

Автор: pagesix Актриса Бизи Филиппс

Сложные детали, неравномерный узор, необычный покрой - все это может испортить ваш принт на одежде. Цветочный рисунок может, как освежить образ, так и превратить вас в старомодную. Дизайнеры рассказали, каких советов необходимо соблюдать в выборе принта.