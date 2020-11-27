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суббота, 28 ноября 2020 23:46

Создали самую дорогую в мире сумку

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Создали самую дорогую в мире сумку
Самая дорогая сумка стоит семь миллионов долларов. Фото: pixabay

Самую дорогую женскую сумочку создала компания Boarini Milanesi в Италии.

Ее стоимость составляет семь миллионов долларов, пишет Daily Mail.

По словам одного из соучредителей бренда Маттео Родольфо Миланези, этот аксессуар является данью уважения к отцу, которого он потерял, еще будучи подростком.

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Дамскую сумочку цвета аквамарин создали с полуглянцевой кожи аллигатора и украсили 10 бабочками из белого золота, четыре из которых украсили бриллиантами, три - сапфирами и редкими турмалинами параиба общим весом более 130 карат.

Также сумку украсила застежка с бриллиантовым паве.

Дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно подбирать себе гардероб со вкусом и без финансовых потерь. Он назвал одежду, на которой можно сэкономить на странице в Instagram.По его словам, прежде всего это можно сделать на базовых футболках. Они могут быть не дорогие, но лучше покупать 2-3 пары сразу.

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