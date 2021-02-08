Серый с желтым: чем покорила новая коллекция Дарьи Донец

Фото: fashionweek.ua

6 февраля в Киеве во время Ukrainian Fashion Week No Season 2021 новую коллекцию представила дизайнер Дарья Донец. При создании фактурных аппликаций она использовала уникальную технику - мокрое валяние по хлопчатобумажной ткани - нунофелтинг.

Донец представила платья, брючные комплекты, юбки и топы с аппликацией, созданные из натуральной шерсти и шелка. С каждым выходом моделей в коллекцию добавляются новые цвета: от пудровых, молочных и серых оттенков до фуксии и кораллового. Также в коллекции дизайнера появился цвет 2021 года по версии Pantone - сочетание серого цвета с желтым.

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"В новой коллекции дизайнер рассматривает романтизм сквозь призму фильма "Плезантвиль" (1998) режиссера Гэри Росса. Так же, как статический мир Плезантвиля становится цветным, а каждый его житель начинает открывать в себе новые чувства, так и наряды Darja Donezz с каждым новым выходом становятся более насыщенными и яркими", - описали коллекцию на сайте Ukrainian Fashion Week.

5 февраля в Киеве стартовал Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Неделя моды впервые проходит в онлайн-формате. Это дает возможность каждому увидеть коллекции. 6 февраля в столице состоялся 2-й день недели моды.