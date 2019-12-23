Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер

В нынешней моде царит свобода. Она заимствует элементы из различных периодов. Однако наиболее актуальный стиль 1990-х.

Об этом рассказала Gazeta.ua стилист и фешн-блогер Елена Гилка.

"Мода сейчас очень многогранна. Сейчас практически все стили, которые у нас были до 2000-х годов, время от времени в тренде. Или мы заимствуем что-то из них частично.

Когда пересматриваю коллекции дизайнеров вижу - о! силуэт 1950-х, маскулинные брюки с 1990-х, комбинация из 1980-х. То есть в общем в наше время модно все. Но надо найти свою одежду и уметь подать его на своей фигуре.

Не то чтобы сейчас была повальная мода на оверсайз. Но уже не стоит одевать сильно приталенное платье или жакет, так как неактуально, когда одежда вся в облипочку. Более гармоничным считается, если вещь не будет сильно обтягивать.

Образ будет выглядеть интереснее, если будет несколько слоев одежды.

В одежде господствует свобода. Молодняк ходит на улицах в объемных пуховиках, кроссовках и шарфах. Более деловые люди соединят кроссовки с костюмом. Элегантные леди будут носить шляпки с хрупкими платьями ", - рассказывает Елена Гилка.

Особенно в тренде стиль 1990-х - говорит она.

"В 1990-х есть две модные волны. Ранняя, первая - более экспериментальная и агрессивная: мех, леопард, мартенсы, сумочки-багеты, мини, сочетаемое с несочетаемым. Вторая волна - когда от дискотеки немного устали и в силу вступил минимализм и маскулинность . Большие объемные брюки, жакеты, белые рубашки.

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Стиль принцессы Дианы отражает все тенденции 1990-х. Сначала она ходила в игривых джинсах, заправленных в сапоги, кепках, свитшотах, жакетах, а позже - в брючним костюме с белой рубашкой, в деловых костюмах. Вроде два разных человека.

Сейчас эти тенденции обе на пике. Однако первая - сильнее. Она более молодежная - леопард, мини, ботфорты ", - подчеркивает фэшн-блогер.

"Быть самим собой" - таков лозунг моды последнего десятилетия ХХ века. Данный лозунг в 90-е годы использовался в рекламе парфюмерии Hugo Boss, а также в рекламной кампании бренда Calvin Klein. Люди с одной стороны стремились к индивидуальности, а с другой стороны стремились выставлять напоказ названия брендов. Вместе с этим в 1990-е как никогда ранее ценилось удобство, однако при этом в моде была и красочность, и даже своеобразная театральность.