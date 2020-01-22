Самая красивая женщина мира показала модные тренды будущего года

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На Неделе мужской моды в Париже демонстрировали тренды, которые будут актуальны в год - следующей весной и летом. Он длился с 15 до 20 января.

Супермодель 23-летняя Белла Хадид приняла участие в показе коллекции Lanvin осень-зима 2020-2021 и коллекции Haute Couture весна / лето 2020 дизайнера Александра Вотье.

Например, она представила произведение дизайнера Бруно Сиалли в рамках коллекционного шоу для модного дома Lanvin.

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Дефиле устроили под открытым небом - на одной из площадей Парижа.

Вчера в Париже в рамках Недели моды состоялся показ мужской коллекции осень-зима 2020 Louis Vuitton. Событие посетила модель Белла Хадид, пишет ТСН. Девушка надела синий костюм от Louis Vuitton. Он состоял из кроптопа и широких брюк. Кроптоп позволил ей похвастаться плоским животом. Наряд она дополнила черными ботинками Dr. Marteens, которые едва было видно из-под брюк.